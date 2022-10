Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Autohersteller Toyota hat Berichten zufolge seine Meinung geändert und seine Pläne für die Produktion von Elektrofahrzeugen (EV) aufgegeben und das gesamte Projekt überdacht.

Wenn ein neuer Bericht richtig ist, befindet sich Toyota mitten in einer massiven Überarbeitung seiner E-Fahrzeug-Pläne, die das Unternehmen zurück ans Zeichenbrett führen wird. Es wird vermutet, dass Toyota die Nachfrage nach Elektroautos falsch eingeschätzt hat - ein Fehler, der nun dazu führt, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, den Anforderungen der Kunden und dem immer stärker werdenden Wettbewerb gerecht zu werden. Angesichts der Tatsache, dass Unternehmen wie Tesla, die als erste Elektroautos auf den Markt gebracht haben, und traditionelle Autohersteller tief in die Welt der Elektroautos eintauchen, nimmt Toyota Änderungen an seinen eigenen Plänen vor, die dazu führen, dass sich einige Autos verzögern und neue Fahrpläne formuliert werden.

Das sagen zumindest vier ungenannte Quellen, die mit Reuters gesprochen haben. Der japanische Automobilhersteller steckt bereits mitten in einer 38 Milliarden Dollar teuren Markteinführung von Elektrofahrzeugen, die er erst letztes Jahr angekündigt hatte. Aber der Bericht behauptet, dass "eine Arbeitsgruppe innerhalb von Toyota damit beauftragt wurde, bis Anfang nächsten Jahres Pläne für Verbesserungen an der bestehenden EV-Plattform oder für eine neue Architektur zu skizzieren".

In dem Bericht heißt es weiter, Toyota habe nicht damit gerechnet, dass die Nachfrage nach Elektroautos erst in einigen Jahrzehnten steigen würde. Aber in Wirklichkeit passiert das schon jetzt. Berichten zufolge erwarten die Automobilhersteller, dass bis 2030 mehr als die Hälfte der weltweiten Autoproduzenten Elektroautos verkaufen werden, was bedeutet, dass Toyota einen großen Nachholbedarf hat.

Die Nachrichtenagentur Reuters verweist auf Tesla als Maßstab, an dem sich Toyota nun orientiert. Führungskräfte und Ingenieure sind sich bewusst, dass die derzeitigen Produktionspläne, bei denen für E-Autos und Autos mit Verbrennungsmotor dieselben Produktionslinien verwendet werden, nicht funktionieren werden - vor allem, wenn sich Unternehmen wie Tesla nicht um solche Dinge kümmern müssen. Man hofft, dass sich durch das Umdenken zwar einige Fahrzeuge verzögern werden, Toyota dadurch aber eine bessere EV-Produktpalette für die Zukunft auf die Beine stellen kann.

Schreiben von Oliver Haslam.