Das Elektroauto Toyota BZ4X wird 2022 in Produktion gehen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im April dieses Jahres stellte Toyota erstmals sein Konzeptfahrzeug BZ4X vor . Wir wussten damals, dass dies für den japanischen Hersteller als das allererste batterieelektrische Fahrzeug (BEV) des Unternehmens sehr wichtig sein würde.

Jetzt, nur wenige Monate nach dieser Enthüllung, hat Toyota bestätigt, dass der BZ4X ab Mitte 2022 mit einer Batteriekapazität von 71 kWh, einer Reichweite von 280 Meilen pro Ladung und anderen herausragenden Funktionen wie einem Solarpanel zur Unterstützung der Energieregeneration in Produktion gehen wird.

In Bezug auf die physische Optik hat sich das Design dieses Crossover-SUV nicht dramatisch verändert. Es hat immer noch die skurrilen integrierten LED-Scheinwerfer. Die Karosserieteile falten und verjüngen sich auf die gleiche Weise. Es ist ein unverwechselbarer Look.

Nein, es gibt kein Jochrad im Inneren – wir sind uns nicht sicher, ob noch jemand dafür bereit ist – aber das Interieur und die integrierte Technologiesuite sehen dem Konzeptfahrzeug sehr ähnlich. Das bedeutet ein spezielles 7,7-Zoll-Fahrerdisplay und ein größeres (Größe noch nicht bekannt gegeben) zentrales Display auf dem Armaturenbrett für Ihr gesamtes Infotainment.

Der Name BZ steht für Beyond Zero und hebt die neue vollelektrische e-TNGA-Plattform des Autos hervor, die in Zusammenarbeit mit Subaru entwickelt wurde, und Toyotas "Bekenntnis zur CO2-Neutralität und darüber hinaus".

Für Europa und Großbritannien wird das Auto am 2. Dezember gezeigt, danach beginnt die Online-Vorbestellung für einen noch zu bestätigenden Liefertermin 2022.