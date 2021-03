Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wann haben Sie das letzte Mal einen Toyota Aygo angeschaut und sind „ wow “ gegangen?

Wahrscheinlich vor einer Sekunde, als Ihre Augen gerade auf den Toyota Aygo X Prolog blicken - eine Vorschau, wenn Sie so wollen, auf eine zukünftige Wiedergabe des Runabouts im A-Segment.

Der in Europa im europäischen Design-Hauptquartier ED 2 von Toyota in Nizza, Frankreich, entworfene Aygo X-Prolog ist eine echte Neuinterpretation des Kleinwagens. Es hat viele zeitgemäße Toyota-Designmerkmale - diese zusammengefügten Lichtstreifen zwischen den Scheinwerfern und den Rückleuchten - und einige Anspielungen auf andere Toyota-Autos - es ist teilweise ein bisschen GR Yaris - aber mit einem ganz eigenen Aussehen.

Wie so oft bei Concept Cars ist dieser „Prolog“ genau das: eine etablierende, vorbereitende Geschichte über das, was kommen wird. Erwarten Sie also, dass ein 2023 Aygo mit viel mehr Spaß und wildem Aussehen als das ausgehende Modell ankommen könnte.

Nehmen Sie dieses X-Prolog-Design mit einer Prise Salz. Während das Auto sehr real ist - das führende Bild oben auf der Seite wurde bei Toyota ED 2 des finalisierten Prototyps aufgenommen -, werden Sie es auf echten Straßen mit so großen (oder teuren!) Rädern und einigen anderen Designdetails nicht sehen werden wahrscheinlich gekniffen, versteckt und gegebenenfalls auf der Straße legalisiert.

Es gibt auch noch kein Wort über den Antriebsstrang. Angesichts der Tatsache, dass die Autohersteller auf eine Zukunft der Elektrifizierung zusteuern, wären wir überrascht zu sehen, dass der Aygo vom ersten Tag an nicht in EV-Form ankommt.

Trotzdem sind wir uns selbst voraus. Lassen Sie uns schwelgen in dem, was der Toyota Aygo X Prolog darstellt: die erste aufregende Vision eines Autos im A-Segment, für das wir so gut wie für immer gesehen haben.

Schreiben von Mike Lowe.