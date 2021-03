Toyota X Prologue EV neckte, offizielle Enthüllung am 17. März

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Toyota konnte am Mittwoch, dem 17. März, um 9.00 Uhr GMT (10.00 Uhr MEZ) sein erstes vollelektrisches Massenmarktfahrzeug für Europa vollständig vorstellen.

Es hat das Auto mit einem Bild seines Scheinwerfers zusammen mit dem Logo für den Toyota X Prolog gehänselt.

Mehr wissen wir derzeit nicht wirklich. Eine Countdown-Uhr ist auf einer speziellen Website unter x-prologue.com verfügbar .

Autocar behauptet, dass die Marke zuvor einen kompakten Aygo-Nachfolger herausgebracht hat, und die Pressemitteilung, die dem gehänselten Bild beiliegt, enthält die Worte "eine" kleine "Vorschau auf das, was als nächstes kommt", wobei das "kleine" in Anführungszeichen steht. Das könnte in der Tat darauf hindeuten, dass der X-Prolog ein kleineres Modell sein wird als beispielsweise ein SUV.

Der einzige Knackpunkt bei der Idee, dass dies ein elektrisches Modell sein wird, ist, dass Toyota, wie Autocar feststellt, traditionell blaue Abzeichen für elektrifizierte Modelle verwendet. Das Bild zeigt ein schwarzes Abzeichen.

Es könnte sich daher stattdessen als Auto mit fossilen Brennstoffen herausstellen. Wir werden sicher nächsten Mittwoch mehr herausfinden, und Pocket-Lint wird Ihnen die Neuigkeiten bringen, sobald es passiert.

In der Zwischenzeit können Sie sich hier den neuesten Toyota-Hybrid ansehen, den wir in unserem vollständigen Test des RAV4-Plug-in-Hybrids getestet haben.

Schreiben von Rik Henderson.