(Pocket-lint) - Die Geräte von TomTom mögen angesichts von Mobiltelefonen, Apple CarPlay und Android Auto nicht mehr so populär sein, aber ihr Kartendienst ist immer noch auf dem Vormarsch und wird in vielen Autos verwendet.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit Stellantis wird TomTom beispielsweise die Navigationsdienste im neuen Vauxhall Astra unterstützen.

Der Astra des Jahres 2022 ist das erste Fahrzeug, das die vollständige Navigationslösung von TomTom erhält. Das bedeutet, dass es regelmäßig Over-the-Air-Updates erhält, um die Karten zu aktualisieren und praktische vernetzte Dienste und erweiterte Fahrerassistenzsysteme (ADAS) anzubieten.

Das TomTom-System wird nicht nur auf den digitalen Cockpit-Bildschirmen des Pure Panel angezeigt, sondern nutzt auch das Heads-up-Display des neuesten Modells.

Zu den vernetzten Funktionen, die dem Fahrer zur Verfügung stehen, gehören Live-Verkehrsinformationen und EV-Dienste. Letztere leiten Besitzer des Plug-in-Hybrid-Astra zu einer von 560.000 Ladestationen in 100 Ländern.

Das ADAS-System von TomTom und die Lösung für den elektronischen Horizont sind vollständig in das Intelli-Drive 2.0-Assistenzsystem des Fahrzeugs integriert, so dass der Astra auch über die Reichweite seiner Sensoren hinaus weiß, was auf der Straße vor ihm passiert. Dies hilft dem Astra, seine Geschwindigkeit in Kurven automatisch anzupassen und halbautomatische Spurwechsel durchzuführen.

"Die hochpräzise ADAS-Karte und die Software des elektronischen Horizonts von TomTom liefern verwertbare Informationen, die weit über die Sicht des Fahrers und der Fahrzeugsensoren hinausgehen und dem neuen Opel Astra ein noch nie dagewesenes Maß an Sicherheit und Komfort verleihen", so Antoine Saucier, Managing Director von TomTom.

Schreiben von Rik Henderson.