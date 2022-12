Teslas "Holiday"-Update fügt Steam-Spiele und Apple Music hinzu

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Tesla bringt ein "Holiday Update" auf den Markt, das einige lang versprochene Funktionen hinzufügt, darunter die Möglichkeit, Steam-Spiele im Auto zu spielen und Apple Music zu unterstützen.

Mindestens seit Februar letzten Jahres hat CEO Elon Musk gesagt, dass Telsa eine Steam-Integration anbieten würde. Im vergangenen Juli sagte er, das Unternehmen mache Fortschritte. Denken Sie daran, dass Tesla bereits Spiele für seine Besitzer anbietet. Stardew Valley und Cuphead sind nur einige davon. Aber mit Steam haben Tesla-Besitzer nun Zugang zu "Tausenden" weiterer Spiele, wie Cyberpunk 2077. Steam wird auf "neuen" Model S- und X-Fahrzeugen verfügbar sein. Tesla war nicht genauer, aber es sieht so aus, als ob "Plaid"-Versionen dieser Fahrzeuge mit einem AMD Ryzen-Prozessor und einer RDNA 2 GPU unterstützt werden.

Was Apple Music angeht, so wird die App jetzt im Rahmen des Holiday Updates auf Tesla-Fahrzeuge ausgerollt. Wenn Sie also lieber Musik über die Apple-Plattform hören, können Sie das jetzt auch in Ihrem Auto mit einer nativen App tun.

Steam ist da - und bringt Tausende von Spielen in die neuen Model S und X Fahrzeuge pic.twitter.com/PDzjtefv7A- Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Das Holiday Update - offiziell mit der Nummer 2022.44.25 versehen - enthält weitere neue Funktionen wie einen Lichtshow-Modus, der mit mehreren Fahrzeugen gleichzeitig funktioniert. Sie können auch Zoom-Anrufe mit der Innenraumkamera tätigen und das Innere des Fahrzeugs von der Tesla-App aus betrachten, während Sie sich im Dog Mode oder Sentry Mode befinden. Tesla sagte, dass das Holiday Update ab dem 13. Dezember 2022 ausgerollt wird.

