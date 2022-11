Tesla öffnet die Beta-Phase des selbstfahrenden Autos für alle - Sicherheitsbewertung hin oder her

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Tesla erlaubt es jetzt jedem in Nordamerika, sich für die Beta-Version des Full Self-Driving (FSD) zu registrieren, unabhängig von seinem Sicherheitsstatus.

Bisher verlangte Tesla für die Teilnahme an der FSD-Beta einen Sicherheitswert von mindestens 80, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer auch dann sicher sind, wenn das Auto selbst fährt. Jetzt sagt CEO Elon Musk, dass jeder in Nordamerika mitmachen kann. Alles, was sie tun müssen, ist, den Zugang über den Bildschirm in ihrem Armaturenbrett zu beantragen.

Die Fahrer müssen natürlich für FSD bezahlt haben. Die nordamerikanischen Fahrer haben 15.000 Dollar gezahlt, um die Funktion vor der endgültigen Veröffentlichung zu testen. Auch wenn der Name FSD den Eindruck erweckt, dass das Fahrzeug selbständig fahren kann, ist das nicht der Fall - der Fahrer muss wachsam bleiben und bereit sein, das Steuer zu übernehmen, wenn es nötig ist. Das war einer der Gründe, warum die 80-Punkte-Sicherheitsbewertung ursprünglich eingeführt wurde.

Die Beta-Version des Tesla Full Self-Driving ist jetzt für jeden in Nordamerika verfügbar, der dies auf dem Bildschirm des Fahrzeugs anfordert, vorausgesetzt, Sie haben diese Option gekauft.



Gratulation an das Tesla Autopilot/AI-Team zum Erreichen eines wichtigen Meilensteins - Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

Die offensichtliche Sorge vieler ist, dass Tesla den FSD-Zugang nun Leuten überlässt, denen man ihn nicht anvertrauen kann, und dass das Auto sich möglicherweise selbst steuert, ohne die Grenzen der Funktion zu kennen.

Es heißt, dass Tesla in den Vereinigten Staaten und Kanada bereits 160.000 Autos im Einsatz hat, die von sich aus fahren. Diese Zahl wird jetzt sicher noch steigen. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, ob damit auch die Zahl der Unfälle steigen wird.

