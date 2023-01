Tesla-CEO Elon Musk hat bestätigt, dass die ersten Semi-Elektro-Lkw ab dem 1. Dezember 2022 an Pepsi geliefert werden sollen.

Tesla-Chef Elon Musk hat bestätigt, dass die ersten Semi-Elektro-Lkw ab dem 1. Dezember 2022 an Pepsi ausgeliefert werden.

Der Tesla Semi-Lkw wurde erstmals 2017 angekündigt und sollte 2019 an Kunden ausgeliefert werden. Später wurde die Produktion auf 2022 verschoben, wobei man dachte, dass der Oktober das Datum sein würde, an dem sich die Räder endlich drehen würden. Jetzt hat Musk bestätigt, dass die Auslieferungen im Dezember beginnen werden, was bedeutet, dass das Produktionsdatum im Oktober vielleicht doch noch richtig war.

In typischer Musk-Manier verkündete der künftige Besitzer des Fahrzeugs die Neuigkeit in einem Tweet auf Twitter und fügte hinzu, dass der Semi eine Reichweite von 500 Meilen" haben und super viel Spaß beim Fahren" machen werde.

Wir wussten bereits, dass Pepsi das erste Unternehmen sein würde, das einen Semi mit seinem Logo versehen würde, da der Getränkehersteller 100 der Elektrofahrzeuge bestellt hat. Wer der nächste Besteller sein wird, bleibt abzuwarten.

Wer auch immer es ist, kann eine Menge Trucks für sein Geld erwarten. Neben einer Reichweite von 500 Meilen verspricht der Semi eine Geschwindigkeit von 0-60 in 20 Sekunden und einen Energieverbrauch von weniger als 2 kWh pro Meile.

So beeindruckend der Semi auch ist, alle Augen werden sich nun sicherlich auf das richten, was als Nächstes kommt. Könnte Tesla endlich den sagenumwobenen Cybertruck in die Produktion bringen? Musk behauptete im Juli 2022, dass Tesla nach mehrfachen Verzögerungen voraussichtlich Mitte 2023 mit der Auslieferung des elektrischen Pickups beginnen wird.