Was ist der Tesla-Sicherheitsmodus und wie funktioniert er?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tesla bietet eine Funktion namens Sentry Mode an, eine Diebstahlsicherung, die in alle Fahrzeuge eingebaut ist. Der Überwachungsmodus verwendet Kameras und zeichnet ständig Aktivitäten rund um ein Tesla-Fahrzeug auf, sobald ein Annäherungsalarm ausgelöst wird. Er soll Schutz bieten oder zumindest Diebe abschrecken, die dank blinkender Lichter und lauter Töne versuchen, Teslas zu stehlen.

Hier finden Sie alles, was Sie über den Sentry Mode wissen müssen, einschließlich seiner Funktionsweise, ob Ihr Tesla ihn anbietet und wie Sie ihn in Ihrem Fahrzeug einschalten können

Der Sentry Mode ist eine Diebstahlschutzfunktion, mit der ein Tesla-Fahrzeug verdächtige Aktivitäten überwachen kann, wenn es an einem bestimmten Ort geparkt und verriegelt ist. Wenn eine verdächtige Bewegung erkannt wird, reagiert das Fahrzeug. Wenn beispielsweise eine erhebliche Bedrohung erkannt wird, beginnen die Kameras an Ihrem Fahrzeug mit der Aufzeichnung und die Alarmanlage wird aktiviert. Sie erhalten außerdem eine Benachrichtigung über Ihre Tesla-App, die Sie über den Vorfall informiert.

Hier ist die Beschreibung von Telsa zum Sentry Mode:

"Der Sentry Mode fügt Tesla-Fahrzeugen eine einzigartige Schutzebene hinzu, indem er die Umgebung des Fahrzeugs kontinuierlich überwacht, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird. Wenn er aktiviert ist, schaltet der Wächtermodus in einen "Standby"-Zustand, ähnlich wie viele Hausalarmanlagen, die die externen Kameras des Fahrzeugs nutzen, um potenzielle Bedrohungen zu erkennen. Wird eine minimale Bedrohung erkannt, z. B. eine Person, die sich an das Auto lehnt, schaltet der Wächtermodus in den "Alarm"-Status und zeigt auf dem Touchscreen eine Meldung an, dass die Kameras aufzeichnen. Wird eine schwerwiegendere Bedrohung erkannt, wie z. B. das Einschlagen eines Fensters, wechselt der Überwachungsmodus in den Status "Alarm", wodurch die Alarmanlage des Fahrzeugs aktiviert, die Helligkeit des mittleren Displays erhöht und Musik mit maximaler Lautstärke über das Audiosystem des Fahrzeugs abgespielt wird.

Der Wachsamkeitsmodus muss jedes Mal aktiviert werden, wenn der Fahrer die Funktion nutzen möchte. Gehen Sie dazu zu Controls > Safety and Security > Sentry Mode. Um genau zu sein, muss das Menü der Fahrzeugeinstellungen angetippt werden, und von dort aus müssen die Sicherheitseinstellungen geöffnet werden. Danach müssen Sie den Überwachungsmodus aktivieren, um ihn einzuschalten. Der Überwachungsmodus kann auch per Sprachbefehl oder über das Kontrollfenster der Tesla-App aktiviert werden.

Damit der Überwachungsmodus funktioniert, muss der Hundemodus deaktiviert sein und eine Dashcam muss installiert und mit einem USB-Laufwerk ausgestattet sein. (Das USB-Laufwerk muss eingesteckt sein. Um Ihre Dashcam zu installieren, folgen Sie diesen Schritten.)

Der Überwachungsmodus muss bei jedem Vorgang manuell aktiviert werden. Andernfalls ist der Überwachungsmodus standardmäßig ausgeschaltet. Die Funktion wird aktiviert, sobald das Fahrzeug geparkt ist.

Der Überwachungsmodus wird mit dem Model S, 3, X und Ygeliefert .

Berichten zufolge verliert ein Tesla alle zwei bis drei Stunden, in denen der Überwachungsmodus aktiviert ist, 1 Prozent der Batterieladung.

Die Kameras zeichnen zwar ständig auf, aber die Aufnahmen werden nur einige Minuten vor einer wahrgenommenen Bedrohung sowie während einer Bedrohung gespeichert. Laut Tesla bleibt der Überwachungsmodus so lange aktiv, bis der Batteriestand Ihres Fahrzeugs 20 Prozent oder weniger beträgt, es sei denn, Sie befinden sich an einem Supercharger. Ihre Tesla-App benachrichtigt Sie auch, wenn der Wachsamkeitsmodus aufgrund einer schwachen Batterie ausgeschaltet wird.

Weitere Informationen über den Überwachungsmodus finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Tesla Support-Seite und im Ankündigungs-Blog.

Schreiben von Maggie Tillman.