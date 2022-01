Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Fortbewegung auf der CES - der weltgrößten Technologiemesse - in Las Vegas ist normalerweise mühsam. Es gibt tagelang Taxi-Linien, Einschienenbahnen brechen zusammen, um pünktlich zu diesem Treffen zu kommen, und die Uber-Preise steigen in die Höhe. CES 2022 war jedoch etwas anders.

Bereits im April 2021, als ein Großteil der Welt komplett gesperrt war, eröffnete die Boring Company des Tesla-CEOs ihr erstes öffentliches Projekt namens Vegas Loop. Es ist ein unterirdischer Tunnel, der zu diesem Zeitpunkt die West-, Nord- und Südhallen des Las Vegas Convention Center über drei Stationen miteinander verbindet – über Tesla mit Chauffeur.

Oh, und natürlich gibt es viele bunte Lichter, denn das ist Vegas, also warum nicht?

Aber wie wir Ende Oktober 2021 berichteten , ist dies erst der Anfang: Boring Company hat die Lizenz zur Erweiterung des Vegas Loop-Projekts auf insgesamt 29 Meilen und 51 geplanten Stationen erhalten. Es würde - und wird - die Transportzeiten und -kosten in der Stadt reduzieren und könnte für die Besucher von großem Vorteil sein.

Der von uns getestete Vegas Loop ist nur 2,7 Meilen lang, dauert ungefähr zwei Minuten, um von den Hallen West nach Süd zu gelangen, und kann bei seiner Kapazität nur 70 Tesla-Fahrzeuge gleichzeitig fahren. Das geht aber viel schneller und bequemer als zu Fuß – und ist günstig positioniert, um schnell in die Hallen zu gelangen. Wenn es sich weiter in die Stadt ausdehnt, könnte dieses neue Transportsystem die Art und Weise, wie sich die Menschen in Las Vegas fortbewegen, verändern.