(Pocket-lint) - Tesla hat einen freiwilligen Rückruf von fast einer halben Million Fahrzeugen wegen möglicher Ausfälle seines Kofferraum-Verriegelungssystems angekündigt. Wenn Sie sich fragen, was passiert, ob Ihr Fahrzeug betroffen ist und was als nächstes zu tun ist, finden Sie hier alles, was Sie wissen müssen.

Wie Barron's erstmals berichtete, hat Tesla einen freiwilligen Rückruf für alle zwischen 2017 und 2020 auf den Markt gebrachten Model 3-Fahrzeuge sowie für einige Model S-Fahrzeuge zwischen 2014 und 2021 durchgeführt. Tesla sagte, dass das Öffnen und Schließen des Kofferraums des Model 3 das Kabel beschädigen könnte Kabelbaum, der die Rückfahrkamera befestigt, und dass dies zu einem plötzlichen Ausfall der Kamera führen kann. Beim Model S verhindert sein Problem möglicherweise, dass der vordere Kofferraum vollständig einrastet.

Der Rückruf des Model S ist besonders schwerwiegend, da das Problem den vorderen Kofferraum betrifft. Anscheinend kann „die vordere Kofferraumverriegelung falsch ausgerichtet sein, wodurch verhindert wird, dass die zweite Haubenverriegelung einrastet“, sagte Tesla der National Highway Traffic Safety Administration in einer offiziellen Akte.

Mit anderen Worten, wenn Ihr Model S den Defekt hat, könnte der Kofferraum, wenn er während der Fahrt auffliegt, Ihre Sicht auf die Straße beeinträchtigen.

Laut Dokumenten, die Tesla kürzlich an die National Highway Traffic Safety Administration geschickt hat, unterliegen 475.318 Tesla-Fahrzeuge dem freiwilligen Rückruf. Diese Fahrzeuge bestehen aus 356.309 Modell-3-Autos und 119.109 Modell-S-Autos. Tesla schätzt jedoch, dass nur 1 Prozent der zurückgerufenen Model 3-Autos und 14 Prozent der zurückgerufenen Model S-Autos tatsächlich die Mängel aufweisen werden.

Tesla hat hier eine praktische Webseite , auf der Sie Ihre 17-stellige Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) eingeben können, um die neuesten Informationen zu offenen Rückrufen zu erhalten, die für Ihr Tesla-Fahrzeug gelten. Hier finden Sie auch ein Verzeichnis für alle Informationen zu offenen Rückrufen von Tesla-Fahrzeugen.

Wenn Sie Ihr Tesla Model 3 zu einem Service-Center bringen, hat Tesla versprochen, kostenlos einen neuen Kabelbaum und einen neuen Führungsschutz zu installieren. Sie können Ihr nächstgelegenes Tesla-Servicezentrum über die Online-Liste von Tesla hier finden.

Der Defekt des Model S ist eher eine Fehlausrichtung als eine beschädigte Komponente, daher glaubt Tesla, dass eine Neupositionierung des Riegels in einem Servicecenter das Problem beheben wird. Sie können Ihr nächstgelegenes Tesla-Servicezentrum über die Online-Liste von Tesla hier finden.