Tesla-Autos werden ohne USB-Anschlüsse ausgeliefert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt nichts Besseres, als Ihr frisches neues Elektroauto nach Hause zu bringen, bereit, diesen Drehmomentrausch zu spüren und festzustellen, dass es nicht ganz so ausgestattet ist, wie Sie es erwartet haben.

Dies ist nur die Überraschung, die einige neue Tesla-Besitzer kürzlich begrüßt haben, da sie festgestellt haben, dass ihre Autos ohne USB-Anschlüsse in der Mittelkonsole oder auf den Rücksitzen ankommen – in einigen Fällen mit Vorwarnung von Tesla, in anderen jedoch ohne eine solche Benachrichtigung.

Es scheint, dass die fehlenden Ports auf Chip-Mangel bei Tesla zurückzuführen sind, und einigen Kunden wurde anscheinend gesagt, dass sie ihr Auto in ein paar Wochen mitnehmen können, um die Ports einbauen zu lassen, aber das sieht nicht so gut aus vom Hersteller.

Schließlich ist einer der einzigen Kritikpunkte, die immer noch an der tatsächlichen Qualität von Teslas Autos festhalten, dass die Verarbeitungsqualität nicht immer dem Schnupftabak entspricht und fehlende Teile diese Erzählung nicht gerade stark zurückdrängen werden.

Keine USB-Anschlüsse bedeuten kein Aufladen des Telefons (drahtlos oder anderweitig), was bei einem Auto, das wie ein Tesla verbunden ist, eine ziemlich große Unterlassung darstellt Schlag.

Natürlich setzt Elon Musk im Hintergrund dieser tatsächlichen betrieblichen Bedenken immer noch sein seltsames Twitter-Dasein mit Schlägen auf Bernie Sanders und der Drohung mit weiteren Aktienverkäufen wie gewohnt fort.