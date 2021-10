Hertz sorgt dafür, dass 100.000 Tesla Ihre nächste Miete elektrisierend machen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hertz hat bestätigt, dass es die Anzahl der Elektrofahrzeuge in seiner Mietflotte ausbaut und bestellt 100.000 Tesla-Autos .

Da Elektrofahrzeuge in Zukunft weithin als ein großer Teil des Autofahrens akzeptiert werden, bringt die Bestellung einen Schub für den Aktienwert von Tesla und gibt Elon Musk zweifellos etwas zum Schmunzeln.

Ab Anfang November wird Tesla Model 3 an Hertz-Vermietstationen in den USA und in einigen europäischen Städten erhältlich sein.

Hertz wird auch in das Aufladen von Elektroautos investieren, aber diejenigen, die einen Tesla mieten, haben Zugang zum Tesla Supercharger-Netzwerk in den USA und Europa.

Der Tesla-Auftrag wird dazu führen, dass Elektroautos über 20 Prozent der gesamten Flotte von Hertz ausmachen, während Hertz in den USA mit Tom Brady zusammenarbeitet, um seine Mietoptionen für Elektrofahrzeuge zu bewerben.

"Elektrofahrzeuge sind jetzt Mainstream, und wir haben gerade erst begonnen, eine steigende globale Nachfrage und ein steigendes Interesse zu sehen", sagte Mark Fields, Interims-CEO von Hertz.

„Das neue Hertz wird als Mobilitätsunternehmen wegweisend sein, beginnend mit der größten Elektrofahrzeug-Mietflotte in Nordamerika und dem Bestreben, unsere Elektrofahrzeug-Flotte zu vergrößern und Privat- und Geschäftskunden auf der ganzen Welt das beste Miet- und Ladeerlebnis zu bieten. "

Hertz hat die Flotte erstmals 2011 um Elektrooptionen erweitert, aber mit einer Sammlung von Tesla Model 3 werden sich viele bald für Elektrofahrzeuge entscheiden, damit sie einen Tesla fahren können.