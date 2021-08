Tesla Cybertruck auf 2022 verschoben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Obwohl es keine offizielle Ankündigung ist, sieht es so aus, als ob Teslas lang ersehnter Cybertruck dieses Jahr nicht in den Händen der Leute sein wird - ein subtiles Update seiner Vorbesteller-Website macht klar, dass der Truck für die Produktion in 2022.

Wenn Sie jetzt die Bestellseite besuchen, können Sie sehen, dass unter Ihrer Anzahlung von 100 US-Dollar, egal ob Sie sich für eine ein-, zwei- oder dreimotorige Variante des Trucks entscheiden, ein Hinweis vorhanden ist, um klarzustellen, dass der Truck 2022 in die Endproduktion kommt Punkt können Sie Ihren Einkauf genauer konfigurieren.

Dies ist keine große Überraschung - der Truck sollte immer wahrscheinlich Ende 2021 erscheinen, wenn er das Jahr überhaupt schaffte, aber Elon Musk hatte dennoch angedeutet, dass die Produktion Ende dieses Jahres beginnen würde, also es ist eine große Verzögerung.

Es ist eines, das diejenigen enttäuschen wird, die seit 2019 bei der Enthüllung des Fahrzeugs darauf warten, den verrückt klingenden Cybertruck mit all seiner rohen Kraft und unglaublich spaltenden Designentscheidungen tatsächlich zu fahren. Zu welchem Zeitpunkt im Jahr 2022 wir mit einem wirklichen Produktionshochlauf rechnen können, ist nicht klar, aber wir gehen davon aus oder hoffen, dass dies zu Beginn des Jahres sein wird.

Die besten Elektroautos 2021: Top batteriebetriebene Fahrzeuge auf britischen Straßen verfügbar UK von Chris Hall · 13 Juli 2021 Sehen Sie sich unsere Liste der besten Elektroautos an, die Sie kaufen können. Top batteriebetriebene Autos, die für britische Straßen geeignet