Elon Musk: Tesla Supercharger werden später im Jahr 2021 für alle Elektrofahrzeuge geöffnet

(Pocket-lint) - Elon Musk hat ohne jede Aufregung bestätigt, dass das Tesla Supercharger-Netzwerk später im Jahr 2021 für andere Elektrofahrzeuge verfügbar sein könnte.

Auf einen Kommentar zu Ladeanschlüssen auf Twitter antwortete Musk: „…wir machen unser Supercharger-Netzwerk noch in diesem Jahr für andere Elektrofahrzeuge zugänglich.“

Wir haben unseren eigenen Stecker entwickelt, da es damals noch keinen Standard gab und Tesla nur Elektroautos mit großer Reichweite herstellte.



Es ist ein ziemlich schlanker Anschluss für das Laden mit niedriger und hoher Leistung.



Das heißt, wir machen unser Supercharger-Netzwerk noch in diesem Jahr für andere Elektrofahrzeuge zugänglich. — Elon Musk (@elonmusk) 20. Juli 2021

In einer Folgefrage stellte Musk weiter klar, dass dies in allen Ländern möglich sein soll, wobei wir vermuten, dass die USA wahrscheinlich der erste Ort sind, an dem dies geschieht.

Im Laufe der Zeit alle Länder — Elon Musk (@elonmusk) 20. Juli 2021

Tesla war schon lange offen dafür, dass andere das Supercharger-Netzwerk nutzen, aber es ist bisher nicht passiert. Während Tesla damit begann, Supercharger nicht nur in den USA, sondern auch in weiten Teilen Europas und dem Rest der Welt zu installieren, ist seit langem bekannt, dass das Supercharger-Netzwerk einer der größten Vorteile von Tesla ist.

Wir haben bereits darüber geschrieben : In einem Tesla ist der Ladevorgang so viel nahtloser als bei Elektroautos. Sie erhalten eine präzise Navigation zu Superchargern, das Auto kann die Batterie für eine optimale Aufladung vorbereiten, während Sie zum Supercharger fahren, die Laderaten sind in der Regel höher als bei anderen Legacy-Ladegeräten und die Authentifizierung und Zahlung wird automatisch vom Auto abgewickelt.

Die Verwendung eines Superchargers ist im Vergleich zu anderen Ladenetzwerken, als wäre man Teil des besten Clubs für private Mitglieder.

Einiges davon wird Dritten nicht zugänglich sein: Dieses nahtlose Zahlungserlebnis wird wahrscheinlich nicht passieren, wenn Sie beispielsweise einen VW ID.4 einfahren , stattdessen müssen Sie wahrscheinlich ein Konto bei Tesla haben und verwenden eine App.

Aber da Tesla Ladegeräte anbietet, oft mit 150 kW oder mehr, könnte dies plötzlich viel mehr Optionen für EV-Fahrer bedeuten.

Kompatibilität kann in einigen Fällen ein Problem sein. In den USA verwendet Tesla ein proprietäres Ladegerät, daher könnte es sein, dass andere EV-Benutzer einen Adapter verwenden möchten. in Großbritannien und in ganz Europa ist es wahrscheinlich einfacher, wo Tesla Supercharger eine Mischung aus Typ 2 und CCS anbieten.

Die meisten europäischen Elektroautos unterstützen inzwischen CCS (wie auch das Tesla Model 3 ), daher vermuten wir, dass dies Kompatibilitätsprobleme für viele Benutzer beseitigen wird.

Es bleibt abzuwarten, wie sich Tesla-Fahrer fühlen werden, wenn sie einen Plug-in-Hybrid finden, der in einer Supercharger-Schacht sitzt und fiktiv auflädt, während der Fahrer beim Einkaufen ist.