Tesla Model S Plaid: "Schneller als jeder Porsche, sicherer als jeder Volvo"

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als die Sonne über dem kalifornischen Himmel unterging, betrat Elon Musk die Bühne, um das Tesla Model S Plaid bei einer Veranstaltung in der Tesla-Fabrik in Fremont anzukündigen.

„Wir müssen zeigen, dass ein Elektroauto das beste Auto ist – zweifellos“, sagte Musk, der das neue Modell in seiner sympathischen und entspannten Art vorstellte und begründete, warum Tesla so auf Geschwindigkeit setzt.

Und Geschwindigkeit ist etwas, an dem es dem Tesla Model S Plaid nicht mangelt: Es schafft 0-60 Meilen pro Stunde in 1,99 Sekunden und ist damit das schnellste Serienauto aller Zeiten.

Dies ist einer Tri-Motor-Anordnung zu verdanken, bei der zwei Motoren die Hinterräder und ein dritter Motor die Vorderräder antreiben.

Es ist auch ein völlig neuer Motor, wobei Musk erklärt, dass er Rotoren mit Carbonummantelung hat, während er scherzt, dass sie die Maschine auch für den Bau der Rotoren entwickeln mussten, weil dies noch nie zuvor gemacht worden war. Diese Motoren drehen mit bis zu 20.000 U / min.

Die Reichweite wird mit 390 Meilen angegeben, während es auch schnelleres Aufladen unterstützt, so dass eine Reichweite von 187 Meilen in 15 Minuten hinzugefügt werden kann. Der Akku ist komplett neu, soll aber eine Kapazität von 95 kWh haben.

Es gibt 1020 PS Spitzenleistung aus dem Tri-Motor-System mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 Meilen pro Stunde.

"Ich denke, wir müssen das zurück auf den Nürburgring bringen", scherzte Musk, "um zu sehen, was passiert."

In Bezug auf das Design wurde zuvor das neue Model S präsentiert, mit einem neuen Interieur mit einem Eigelb-Lenkrad und einem Wechsel zu einem 17-Zoll-Querformat-Display anstelle des großen vertikalen Displays, das das Model S in den letzten zehn Jahren auszeichnete.

Musk war auch daran interessiert, den Luftwiderstandsbeiwert von 0,208 des Model S hervorzuheben und behauptete, dass es der niedrigste aller Serienautos sei und dies hilft, die Effizienz zu steigern, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Leistung und Batterie herausholen.

Die Rücksitze haben mehr Platz, mit einem Display und eigenen Bedienelementen, es gibt kabellose Ladegeräte vorne und hinten im Auto, mit einem 36-W-USB-C-System, damit Sie andere größere Gegenstände aufladen können.

Außerdem wurden unnötige Gegenstände reduziert, um das Erlebnis zu optimieren: Das Auto wird entriegelt, wenn Sie sich ihm nähern, ausgelöst durch Ihr Telefon, die Griffe springen heraus. Sie müssen dann keine Knöpfe drücken, um loszulegen – das Auto weiß, dass Sie fahren möchten, also fahren Sie einfach los. Es wird auch spüren, dass Sie nicht rückwärts fahren möchten, wenn sich ein Hindernis hinter Ihnen befindet, und umgekehrt, wobei Musk scherzt, dass das Auto irgendwann nur Ihre Gedanken lesen wird.

Es gibt Updates für die neue Benutzeroberfläche im Auto, wobei Musk eine Leistung auf PS5-Niveau bietet, wobei Unterhaltung ein großer Teil des Angebots ist, mit einer Demo von jemandem, der Cyberpunk im Auto auf dem Display des Autos spielt.

„Mit dem Plaid Model S haben Sie ein Auto, das … schneller ist als jeder Porsche, sicherer als jeder Volvo – im selben Auto“, sagte Musk.

Das neue Model S ist in Produktion, mit Auslieferungen in den USA ab sofort – aber nicht vor 2022 in anderen Regionen erwartet. Es kostet ab 122.980 US-Dollar in den USA und 118.980 GBP in Großbritannien.

Schreiben von Chris Hall.