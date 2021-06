Warum verwendet Tesla Namen wie Ludicrous und Plaid?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie in den 1980er Jahren nicht an den Fernseher gehangen haben, haben Sie vielleicht keine Ahnung, wovon Elon Musk in Bezug auf Tesla spricht.

Tesla bietet Ludicrous als Geschwindigkeitseinstellung an, die wirklich, wirklich schnell ist, und als nächstes kommt Plaid. Seltsamer Name, wenn er im Zusammenhang mit einem Auto verwendet wird, oder?

Dies sind nicht nur zufällige Worte aus dem Nichts, sondern sie sind eine Hommage an einen der größten Parodiefilme aller Zeiten. Star Wars war in den 80er Jahren ein großes Geschäft, und Star Wars verspotteten die wunderbaren Spaceballs.

Es enthält einige Comedy-Legenden: unter der Regie von Mel Brooks, das Ensemble umfasst Rick Moranis, Bill Pullman, John Candy und Sie werden auch Joan Rivers und John Hurt in der Mischung finden.

So ziemlich alles, was mit Spaceballs zu tun hat, ist ein Witz, von den Namen der Charaktere – Pizza The Hutt – bis hin zu den Sets, Kostümen und dem gesamten Drehbuch.

Tesla ist voller solcher Anspielungen auf die Populärkultur und das ist einer der Gründe, warum Tesla so beliebt ist – es ist etwas eigenartig, Ludicrous und Warp Mode und andere solche Funktionen im Auto zu haben.

Plaid bezieht sich natürlich auf das Ende der obigen Szene, wenn Spaceball 1 nicht nur den typischen weißen Sternenstreifen durch den Weltraum hinterlässt, sondern stattdessen eine karierte Spur. So schnell war es.

Und das wird auch das Tesla Model S Plaid bieten, mit einer 0-60-Zeit von unter 2 Sekunden.

0 auf 60 Meilen pro Stunde in weniger als 2 Sekunden. Schnellstes Serienauto, das je gebaut wurde. Muss gefühlt werden, um es zu glauben. — Elon Musk (@elonmusk) 6. Juni 2021

