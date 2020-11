Mit Tesla können Sie möglicherweise anzeigen, was die Kameras Ihres Autos sehen können, um die Remote-Sicherheit zu erhöhen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Moderne Autos sind mit Kameras bedeckt. Die meisten werden nur für Fahrerassistenzfunktionen wie adaptive Geschwindigkeitsregelung oder Parken verwendet, während Daten über das Auto, seine Position auf der Straße und seine lokale Umgebung erfasst werden.

Tesla macht ein bisschen mehr, da der Sentry-Modus die Kameras des Autos verwenden kann, um Vorfälle rund um das Auto zu erkennen und Filmmaterial aufzunehmen, zum Beispiel jemanden, der versucht, das Auto zu beschädigen.

Möglicherweise ist Tesla jedoch dabei, die Fernanzeige dieser Kameras über die App zu aktivieren. Die Tesla-App ermöglicht bereits viele Fernzugriffe. Sie können viele Details zu Ihrem Auto anzeigen, aber wenn Sie es aus der Ferne überprüfen und die Umgebung Ihres Autos anzeigen können, können Sie die Dinge auf ein neues Niveau heben.

Während es möglicherweise nur diejenigen bedienen wird, die sich Sorgen darüber machen, was mit ihrem Auto passiert, wenn sie nicht in der Nähe sind, würde dies bedeuten, dass Sie sehen könnten, was Ihr Auto sehen kann, vielleicht das Wetter an Ihrem Zielflughafen überprüfen und sehen Was passiert zu Hause oder auf dem Parkplatz, auf dem Sie Ihren Tesla verlassen haben ?

Vielleicht nur in begrenztem Umfang in der Praxis, aber es sind diese kleinen Ergänzungen, die Tesla gut hinzugefügt hat und die die Leute dazu bringen, etwas anders darüber nachzudenken, was sie mit ihrem Auto machen können.

Viele Hersteller erweitern Autos um mehr vernetzte Funktionen, und mit den zunehmenden Sensoren und Kameras der jüngsten Modelle gibt es Funktionen, die über das Fahren hinausgehen und solche Sensoren nutzen könnten - es erfordert nur ein wenig Fantasie, und wir könnten sehen, dass dies häufiger wird.

Tesla wird voraussichtlich Software-Updates veröffentlichen und es ist derzeit nicht bekannt, ob dies Teil des Pakets sein wird. Dank eines Berichts von Electrek wissen wir jedoch, dass im jüngsten Code einige Anzeichen aufgedeckt wurden.

Schreiben von Chris Hall.