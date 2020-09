25.000 US-Dollar Tesla sind in den nächsten drei Jahren geplant, verrät Musk

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Teslas Aktionärspräsentationen sind oft ziemlich lebhaft, wobei Elon Musk mehr als ein wenig dazu neigt, Dinge anzukündigen, die jahrelang nicht passieren werden, und Designs, die soziale Medien mit Debatten in Brand setzen.

Die jüngste Präsentation war etwas gedämpfter, nicht zuletzt, weil das Publikum der Aktionäre von einer Flotte von Tesla Model 3 aus zusah, um die soziale Distanz aufrechtzuerhalten.

Einige herausragende Ankündigungen sorgten jedoch immer noch für Aufsehen, darunter einige neue Batterietechnologien. Am wirkungsvollsten für die meisten tatsächlichen Autofahrer war jedoch das erklärte Bestreben von Musk, Tesla in den nächsten drei Jahren dazu zu bringen, ein Auto im Wert von 25.000 USD (19.600 GBP) herzustellen.

Er bekräftigte, dass Teslas Gründungsprinzip immer darin bestand, Elektroautos zum Mainstream zu machen, und dass die Herstellung wirklich erschwinglicher Fahrzeuge für diese Vision von zentraler Bedeutung sei, und erläuterte den neuen Zielpreis.

Wie so oft bei börsennotierten Unternehmen wurde die Reaktion des Marktes in der Aktienbewertung von Tesla offengelegt, die in kurzer Zeit vollständig mit 50 Milliarden US-Dollar ausgelöscht worden war.

Die andere wichtige Ankündigung aus der Präsentation beschrieb Teslas nächste Generation von Batterietechnologie, zylindrische Zellen, die anscheinend bis zum Fünffachen der Energie, Sechsfachen der Leistung speichern und die Reichweite im Vergleich zu früheren Generationen um 16% steigern.

Aufgrund der strukturellen Unterschiede ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die Batterien unmittelbare Auswirkungen haben. Es wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis wir tatsächlich Autos mit ihnen fahren können.

Diese klingen nach guten Entwicklungen, aber sie stehen im Zusammenhang mit Musk, der Fortschritte bei engen Zeitplänen verspricht, die vorher nicht ganz eingehalten werden. Es wird also interessant sein zu sehen, wie sie sich in den nächsten Jahren entwickeln.

Schreiben von Max Freeman-Mills.