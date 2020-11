Was ist Tesla Autopilot und wie funktioniert es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tesla-Fahrzeuge verfügen über einige selbstfahrende oder autonome Funktionen durch ein Bündel von Funktionen, die als Autopilot bezeichnet werden und nur mit einem vollständig aufmerksamen Fahrer verwendet werden sollten. Wenn Sie einen Autopiloten für Ihr Tesla-Fahrzeug erhalten möchten oder mehr darüber erfahren möchten, einschließlich dessen Funktionsweise, setzen Sie ein Lesezeichen in diesem Handbuch.

Autopilot ist ein optionales Fahrerassistenzsystem für Tesla-Fahrzeuge, das Sie separat erwerben müssen. Es besteht aus erstklassigen Sicherheits- und Komfortfunktionen. Sie können Autopilot ganz einfach als eines von zwei Paketen kaufen - Autopilot oder Full Self-Driving-Funktion - direkt über Ihr Tesla-Konto erhältlich.

Zu den Merkmalen gehört die Fähigkeit Ihres Tesla-Fahrzeugs, autonom und automatisch auf seiner Fahrspur zu lenken, zu beschleunigen und zu bremsen. Derzeit erfordert Autopilot eine Fahrerüberwachung und macht Ihr Fahrzeug nicht "vollständig" autonom. Da sich die Selbstfahrfunktionen von Autopilot im Laufe der Zeit weiterentwickeln werden, kann Ihr Fahrzeug laut Tesla durch drahtlose Software-Updates kontinuierlich auf neuere Versionen von Autopilot aktualisiert werden.

Seit 2016 sind alle neuen Tesla-Fahrzeuge standardmäßig mit der für die Aktivierung des Autopiloten erforderlichen Hardware ausgestattet, darunter acht 360-Grad-Kameras, 12 Ultraschallsensoren, nach vorne gerichtetes Radar, Bildverarbeitungswerkzeuge, ein Bordcomputer und vieles mehr. Dieses System kann gleichzeitig in alle Richtungen sehen und unterstützt letztendlich die Selbstfahrfähigkeiten von Tesla. (Fahrzeuge, die zwischen September 2014 und Oktober 2016 gebaut wurden, haben nur eine Kamera und ältere Radar- und Ultraschallsensoren.)

Wie bereits erwähnt, müssen Sie eines der beiden Autopilot-Pakete von Tesla erwerben, um diese Hardware tatsächlich nutzen und Autopilot in Ihrem Fahrzeug verwenden zu können. Sie können die Konfiguration Ihres Fahrzeugs über den Touchscreen überprüfen: Wählen Sie Steuerelemente> Software> Autopilot-Computertyp bestätigen> Drücken Sie Zusätzliche Fahrzeuginformationen.

Sie können Autopilot entweder vor dem Kauf Ihres Tesla-Fahrzeugs oder nach dessen Auslieferung kaufen. Verfügbare Pakete und ihre Preise sind wie folgt:

Preis: 2.000 USD in den USA

Preis: 10.000 US-Dollar in den USA

Wir werden diesen Leitfaden in Kürze mit den Preisen für Großbritannien aktualisieren.

Hier sind die Hauptfunktionen für jedes der beiden Autopilot-Pakete, die Sie für Ihr Tesla-Fahrzeug erwerben können:

Verkehrsbewusste Geschwindigkeitsregelung: Passt die Geschwindigkeit Ihres Tesla-Fahrzeugs an den Verkehr an.

Geschwindigkeitsregelung: Passt die Geschwindigkeit Ihres Tesla-Fahrzeugs an den Verkehr an. Autosteer : Hilft beim Lenken innerhalb einer Fahrspur und verwendet eine verkehrsbewusste Geschwindigkeitsregelung.

Navigieren mit dem Autopiloten (Beta) : Führt Ihr Tesla-Fahrzeug aktiv von der Auf- und Abfahrt einer Autobahn, einschließlich des Vorschlags für Spurwechsel, des Navigierens zwischen den Kreuzungen, des automatischen Einschaltens des Blinkers und der Ausfahrt.

: Führt Ihr Tesla-Fahrzeug aktiv von der Auf- und Abfahrt einer Autobahn, einschließlich des Vorschlags für Spurwechsel, des Navigierens zwischen den Kreuzungen, des automatischen Einschaltens des Blinkers und der Ausfahrt. Auto Spurwechsel: Vorlagen zu einer benachbarten Spur auf der Autobahn in bewegen , wenn Autosteer eingreifen.

Vorlagen zu einer benachbarten Spur auf der Autobahn in bewegen , wenn Autosteer eingreifen. Autopark : Hilft beim automatischen parallelen oder senkrechten Parken Ihres Tesla-Fahrzeugs mit einer einzigen Berührung.

: Hilft beim automatischen parallelen oder senkrechten Parken Ihres Tesla-Fahrzeugs mit einer einzigen Berührung. Beschwören : Bewegt Ihr Tesla-Fahrzeug mithilfe der App oder des Schlüssels auf engstem Raum ein und aus.

: Bewegt Ihr Tesla-Fahrzeug mithilfe der App oder des Schlüssels auf engstem Raum ein und aus. Intelligente Beschwörung : Ihr Tesla-Fahrzeug navigiert durch komplexere Umgebungen und Parkplätze und manövriert um Objekte, um Sie auf einem Parkplatz zu finden.

: Ihr Tesla-Fahrzeug navigiert durch komplexere Umgebungen und Parkplätze und manövriert um Objekte, um Sie auf einem Parkplatz zu finden. Verkehrs- und Stoppschildkontrolle (Beta) : Identifiziert Stoppschilder und Ampeln und verlangsamt Ihr Tesla-Fahrzeug unter aktiver Aufsicht bis zum Anschlag.

Sie können Autopilot jederzeit über Ihr Tesla-Konto erwerben. Anschließend wird die erforderliche Autopilot-Software zu Ihrem Auto hinzugefügt.

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs zu lesen, um detaillierte Informationen zu erhalten. Im Folgenden wird jedoch erläutert, wie Sie einige der Hauptfunktionen von Autopilot aktivieren können.

Viele Autopilot-Funktionen wie Autosteer, Navigieren in Autopilot und Beschwören sind standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, müssen Sie auf der Registerkarte Einstellungen zum Menü Autopilot-Steuerelemente wechseln. Sie müssen sich damit einverstanden erklären, „Ihre Hände immer am Lenkrad zu halten“ und stets „Kontrolle und Verantwortung zu behalten“.

Um die verkehrsbewusste Geschwindigkeitsregelung in Modell S und Modell X zu verwenden, ziehen Sie einmal am Tempomathebel links von der Lenksäule nach unten. Ziehen Sie bei Modell 3 und Modell Y einmal am Schalthebel rechts von der Säule nach unten.

Um Autosteer in Modell S und Modell X zu verwenden, ziehen Sie zweimal am Tempomathebel an der Lenksäule in Ihre Richtung. Ziehen Sie bei Modell 3 und Modell Y zweimal am Schalthebel rechts von der Lenksäule nach unten.

Hinweis: Wenn Autosteer verfügbar ist, wird auf Ihrem Display ein Lenkradsymbol angezeigt. Ein blaues Lenkradsymbol wird angezeigt, wenn es aktiviert ist.

Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie zuerst Autosteer (Steuerelemente> Autopilot> Autosteer) aktivieren und dann die Funktion Auf Autopilot navigieren aktivieren. Eine Kamerakalibrierung ist erforderlich und die neueste Version der Navigationskarten muss über WLAN heruntergeladen werden. Für jede Route, auf der Navigieren mit Autopilot verfügbar ist, können Sie auf Mit Autopilot navigieren klicken Klicken Sie auf die Schaltfläche in Ihrer Navigationsrundenliste, um sie zu aktivieren. (Sie können die Navigation auf dem Autopiloten auch jederzeit aktivieren.)

Bei Modell 3 und Modell Y kann Navigate on Autopilot auf den meisten Autobahnen verwendet werden, indem der Schalthebel zweimal nach unten bewegt wird. Bei Modell S und Modell X kann Navigate on Autopilot auf den meisten Autobahnen aktiviert werden, indem der Kreuzfahrtstiel zweimal in Ihre Richtung gezogen wird.

Um einen automatischen Spurwechsel einzuleiten, müssen Sie den automatischen Spurwechsel über das Menü Autopilot-Steuerelemente auf der Registerkarte Einstellungen aktivieren. Wenn sich das Auto in Autosteer befindet, muss ein Fahrer den Blinker einschalten.

Wenn Ihr Auto einen Parkplatz sieht, erscheint ein graues P-Symbol auf Ihrer Instrumententafel. Um Autopark zu verwenden, drücken Sie die Bremse, schalten Sie den Gangwahlschalter auf Rückwärts und halten Sie den Fuß auf der Bremse. Autopark starten wird in blauem Text auf Ihrem Touchscreen angezeigt. Drücken Sie darauf, um die Funktion zu starten, und lassen Sie dann die Bremse und das Lenkrad los. Autopark beginnt das Fahrzeug zu steuern. Sobald der Autopark abgeschlossen ist, informiert Sie das Auto darüber und schaltet in den Park.

Sie können den Autopark jederzeit außer Kraft setzen, indem Sie die Kontrolle über das Lenkrad übernehmen.

Öffnen Sie die Tesla-App, um Summon verwenden zu können.

Drücken Sie Beschwören und dann die Vorwärts- oder Rückwärts-Taste. Besitzer von Modell S und Modell X können Summon mit ihrem Schlüsselanhänger verwenden, indem sie die Mitte des Schlüsselanhänger drei Sekunden lang gedrückt halten, bis die Warnblinkanlage des Fahrzeugs aufleuchtet, und dann entweder die Frunk- oder die Kofferraumtaste am Anhänger drücken, um vorwärts und rückwärts zu beschwören.

Smart Summon ermöglicht es Ihrem Auto, zu Ihnen oder einem Ort Ihrer Wahl zu fahren. Es ist nur für den Einsatz auf privaten Parkplätzen und Zufahrten vorgesehen.

Um Smart Summon zu verwenden, öffnen Sie Ihre Tesla-App, tippen Sie auf Summon und wählen Sie das Smart Summon-Symbol. Um die Funktion tatsächlich zu aktivieren, halten Sie die Come to Me-Taste gedrückt. Oder tippen Sie auf das Zielsymbol, legen Sie das Ziel Ihrer Wahl fest, indem Sie die Karte anpassen, und halten Sie die Schaltfläche Gehe zu Ziel gedrückt.

Ampel- und Stoppschildsteuerung erkennt Stoppschilder und Ampeln und verlangsamt Ihr Auto bis zum Stillstand. Um es zu aktivieren, schalten Sie Ihr Auto in Park und tippen Sie auf Steuerung> Autopilot> Ampel und Stoppschildsteuerung (Beta). Schalten Sie dann die verkehrsbewusste Geschwindigkeitsregelung oder den Autosteer ein.

Ja. Sie können Autopilot auf einer Probefahrt in einem der Tesla-Filialen erleben .

Wir empfehlen, diese Tesla-Webseiten zu besuchen, um weitere Informationen zu erhalten:

