Das Konzeptauto Afeela von Sony und Honda ist Realität und wird 2026 auf den Straßen zu sehen sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Sony nutzte seine Pressekonferenz auf der CES 2023, um das Afeela-Konzeptfahrzeug vorzustellen, das in Zusammenarbeit mit Honda unter dem Namen Sony Honda Mobility entwickelt wurde.

Es ist drei Jahre her, dass Sony zum ersten Mal in den Bereich der Elektroautos vorstieß, nachdem das japanische Unternehmen 2020 das Konzept S-Vision und 2022 das SUV-Konzept S-Vision 02 vorgestellt hatte.

Sony kündigte an, dass das Auto künftig unter dem Namen Afeela bekannt sein wird, und hat sich verpflichtet, es in die Massenproduktion zu bringen. Das Sony Honda Mobility Afeela Auto wurde auf der CES 2023 auf der Bühne vorgestellt. Es sieht zwar ähnlich aus wie die vorherigen Konzepte, verfügt aber über eine digitale Front, die laut Sony interaktiv sein und verschiedene aktuelle Informationen, wie den Ladestatus, anzeigen wird.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Es heißt, dass es "erstklassige Unterhaltung" bieten wird - was natürlich Filme, Musik und Spiele einschließt, wobei Sony seine Expertise in diesen drei Bereichen nutzen wird. Qualcomm ist ebenfalls mit an Bord, und auch Epic hat bei der Entwicklung von Afeela mitgewirkt.

Der Sony Honda Afeela verfügt über insgesamt 45 Sensoren, darunter natürlich auch mehrere Kameras, sowohl innen als auch außen, und Sony hat erklärt, dass das Unternehmen ebenso an der Software wie an der Fahrdynamik interessiert ist.

Sony hofft, dass Vorbestellungen für den Afeela bis 2025 möglich sind und der Verkauf noch im selben Jahr beginnt. Es wurde angekündigt, dass die Afeela-Autos bis zum Frühjahr 2026 auf den Straßen Nordamerikas unterwegs sein sollen.

Schreiben von Britta O'Boyle.