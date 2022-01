Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt einen neuen Skoda Enyaq in Coupé-Form, das passend benannte Enyaq Coupé iV, das die geneigte Dachlinie und das schlankere Aussehen in die vollelektrische Crossover-SUV-Linie bringt.

Wollen Sie zuerst einen Blick darauf werfen? Nun, Sie sind an der richtigen Stelle, denn Skoda wird am letzten Januartag den Deckel öffnen. Hier erfahren Sie, wie Sie zuschauen und was Sie erwartet.

Skoda wird am Montag, den 31. Januar, das Tuch vom neuen Elektrocoupé heben, damit die Welt es sehen kann. Hier sind die Zeiten für verschiedene Standorte:

Großbritannien - 15:00 GMT

Europa - 16:00 MEZ

Ostküste der USA – 10:00 Uhr EST

Westküste der USA – 07:00 PST

Wir hoffen, vor dem Startdatum einen direkten Link zum Video auf Pocket-Lint zu haben.

Bis dahin neckt Skoda auf seiner Enyaq Coupé Mini-Site Videos, um die Kernpfeiler des Autos darzustellen – Nachhaltigkeit, Technologie, Inspiration, Leidenschaft – als eine Serie von vier Videos.

Für den Start selbst sehen Sie sich am besten den offiziellen YouTube-Kanal von Skoda an.

Die Skizze oben auf der Seite, die erstmals Mitte Januar enthüllt wurde, gibt Ihnen eine gute Vorstellung davon, wie das Coupé aussehen wird. Es dreht sich natürlich alles um diese abfallende Dachlinie, die das Coupé-Modell im Vergleich zu seinem Standard-Enyaq-Bruder unterscheidet.

Wir waren am meisten beeindruckt vom Preis und der Leistung des ursprünglichen Enyaq, als wir ihn im April 2020 überprüften . Der neu gestaltete EV sollte viel von dieser Güte nehmen, aber das Paket etwas „sportifizieren“ und ein wenig mehr Stil bringen – und wahrscheinlich etwas mehr Kosten.

Alle Einzelheiten zu Preisen und Kernunterschieden zwischen dem Enyaq und dem Enyaq Coupé werden natürlich am 31. Januar 2022 bekannt gegeben. Sehen Sie sich diesen Bereich an ...

Schreiben von Mike Lowe.