Skoda Enyaq Coupe iV und VW ID.5 erinnern uns daran, dass die Elektro-Sportbacks kommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die elektrischen Einführungszyklen vieler der größten Marken dienen als willkommene Erinnerung daran, wie wichtig Gruppen und Plattformen sind.

Ein perfektes Beispiel dafür spielt sich derzeit mit dem Skoda Enyaq Coupé iV und dem VW ID.5 ab, die beide in Kürze auf den Markt kommen.

Beide Elektromodelle folgen bestehenden Modellen – dem Skoda Enyaq iV und demVW ID.4 als SUV-Versionen –, die nun für aufgepumpte Coupé-Optik ein Drop-Back bekommen.

Dies sind nicht die ersten VW-Modelle, die dies tun: Audi ist ein großer Fan des so genannten Sportbacks und bietet diese abfallende Dachlinie für einen sportlicheren Look bei vielen Modellen und - etwas, das wir beim Audi e-tron und kürzlich mit gesehen haben den Audi Q4 e-tron - den es ebenfalls in beiden Stilrichtungen gibt.

Der Stil selbst wurde in den letzten zehn Jahren von BMW und Mercedes weitgehend populär gemacht und bietet Modelle wie den BMW X4 an, der einen Teil der Praktikabilität eines SUV vermeidet, indem der Kofferraum durch das Absenken dieser Dachlinie reduziert wird.

Es erzeugt jedoch ein sportliches Profil, das sich viele Fahrer wünschen, und bietet gleichzeitig die Fahrhöhe, die ein SUV bietet.

Mit dem Skoda- und VW-Teasing-Vorgang werden wir daran erinnert, dass diese Autos – Skoda, Audi, VW – alle auf derselben MEB-Plattform sitzen, die im gesamten Konzern verwendet wird. Obwohl diese Autos etwas anders aussehen, ist es interessant, dass sie alle es anbieten und nicht nur Audi vorbehalten sind.

Skoda sagt, dass dies ein effizienteres Modell ist, da die Aerodynamik verbessert wurde, was darauf hindeutet, dass die Reichweite um 15 km erhöht werden könnte. Ähnliches haben wir vom Audi e-tron Sportback gehört .

Das Skoda Enyaq Coupé iV wird in verschiedenen Konfigurationen erhältlich sein, darunter Heck- oder Allradantrieb, entweder eine 62-kW-Batterie (58 kWh nutzbar) mit 130-kW-Motor oder eine 82-kWh-Batterie (77 kWh nutzbar) mit 150-kW- oder 195-kW-Motoroptionen.

Der VW ID.5 ist die Coupé-Version des ID.4, und VW neckt die GTX-Version, den Spitznamen, den das Unternehmen für elektrische Leistung verwendet hat.

Der ID.5 wird nur den größeren 82-kWh-Akku bieten, wiederum mit einer Auswahl an Motorleistungen, aber die GTX, die vorangetrieben wird, wird zwei Motoren haben, wir vermuten die gleiche 220-kW-Paarung beim ID.4 GTX.

Für Käufer bedeutet dies, dass es eine Reihe von verschiedenen Optionen auf der Straße gibt, die es Ihnen ermöglichen, den gewünschten Stil (SUV oder riesiges Coupé) mit einer Reihe von Leistungen und von der Marke zu wählen, die Ihrer Meinung nach am besten zu Ihnen passt.

Es gibt keine genauen Details darüber, wann diese Modelle auf den Markt kommen werden, aber die SUV-Versionen sind jetzt alle leicht verfügbar - und sie sind auch ziemlich gut.