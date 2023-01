Rolls-Royce hat sein erstes vollelektrisches Auto, den Spectre, enthüllt. Und es ist genauso atemberaubend, wie man es erwarten würde.

Der Rolls-Royce Spectre, dessen Auslieferung an die Kunden für das vierte Quartal 2023 angekündigt wurde, ist das erste einer Reihe von Elektroautos, mit denen das gesamte Produktportfolio des Unternehmens bis Ende 2030 von Verbrennungsmotoren weggeführt werden soll. Im Falle dieses Autos sagt Rolls, dass es mit dem Ultra-Luxury Electric Super Coupé eine völlig neue Fahrzeugklasse schafft. Aber egal, in welcher Klasse er sich befindet, der Spectre ist ein gut aussehendes Fahrzeug.

Von vorne betrachtet, so Rolls-Royce, wird die geteilte Scheinwerferanordnung des Wagens vom breitesten Kühlergrill durchschnitten, der jemals an einem Auto mit dem Markenzeichen angebracht wurde. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass sich dahinter kein Motor befindet, der für Kühlung sorgt. Nicht, dass das Fehlen eines Motors das Auto langsam machen würde - der Spectre schafft den Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 4,5 Sekunden, eine beeindruckende Zahl, wenn man das Leergewicht von 2.975 kg bedenkt. Das ist dem Zweimotoren-System zu verdanken, das 585 PS und 664 lb-ft bietet.

Wie von einem Rolls-Royce nicht anders zu erwarten, muss man zum Einsteigen die hinteren Flügeltüren benutzen, und wenn man erst einmal drin ist, ist alles Luxus. Mit einer Reichweite von 320 Meilen werden Sie es zwischen den Ladevorgängen bequem haben wollen, und das werden Sie auch. Die Ingenieure behaupten, dass sich das Fahren im Spectre wie das Fahren eines Rolls-Royce in High Definition" anfühlt, was definitiv beeindruckend klingt.

Was das Infotainment betrifft, so gibt es ein neues System namens Spirit, das mit einer Whispers-Telefon-App kompatibel ist, die eine Fernsteuerung der verschiedenen Aspekte des Fahrzeugs, einschließlich der Fahrt- und Fahrzeugdaten, ermöglicht. Es klingt auch so, als ob die Fahrer in der Lage sein werden, die digitalen Eigenschaften ihres Fahrzeugs individuell zu gestalten, wobei Rolls-Royce die Individualisierung über das Aussehen des Fahrzeugs hinaus ermöglicht.

Wie viel wird dieses Auto denn kosten? Das weiß derzeit niemand. Aber wie bei so vielen Dingen im Leben - wenn Sie fragen müssen, wie viel es kostet, ist es wahrscheinlich nichts für Sie.