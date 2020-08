Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eines der bemerkenswerten Dinge an elektrischen Antrieben ist, wie leicht sie in bestehenden Autos verwendet werden können. Sicher, die Umwandlung Ihres täglichen Runarounds in einen Elektrofahrzeug wird wahrscheinlich eine größere Aufgabe sein, als Sie sich vorstellen können - und die Kosten nicht wert -, aber was ist, wenn Ihr täglicher Runaround ein klassisches Auto ist?

Einige mögen sagen, dass das Schnurren des Originalmotors oder die unvermeidlichen Öllecks dem, was manche Autos klassisch macht, eigen sind - aber die bemerkenswerten Veränderungen, die stattfinden, wenn Erbe auf Elektrizität trifft, sind unbestreitbar. Wir haben uns zuvor über Jaguars Umbau des E-Type Zero gewundert und jetzt sind wir von etwas etwas Raffinierterem angetan, einem elektrifizierten Rolls-Royce Phantom V.

Das Phantom V ist das letzte Wort für Luxus mit Chauffeur, das als relevant für eine Welt wiedergeboren wird, in der es jetzt mehr um Nachhaltigkeit geht. Wenn Sie stilvoll transportiert werden möchten, sollten Sie dies mit gutem Gewissen tun.

Das ist ein Teil der Motivation für Lunaz Umbau solcher Prestige-Autos. Das in Silverstone ansässige Unternehmen sagt, dass seine Arbeit auf der wachsenden Nachfrage nach solchen Fahrzeugen basiert, sodass Sie Ihren Kuchen nicht nur haben, sondern auch essen können.

Jedes Auto wird für eine vollständige und authentische Restaurierung und sensible Modernisierung auf das blanke Metall reduziert. Während ikonische Funktionen verfeinert und aktualisiert werden, wird alles getan, um den Stil und die Vision des Originalautos zu bewahren. Dadurch befindet sich der elektrische Ladepunkt hinter dem Tankdeckel und der in das Fahrerdisplay integrierte Leistungsmesser, um dem Stil des Fahrzeugs zu entsprechen.

Für die Passagiere erhalten sie nicht nur ein neues Luxus-Interieur, sondern da diese Autos auf Bestellung gebaut werden, können sie die Anforderungen des neuen Besitzers integrieren - genau wie bei der Bestellung eines modernen Rolls-Royce.

Was ist also mit dem originalen 6-Liter-V8-Motor? Das gehört der Vergangenheit an, denn eine 120-kWh-Batterie bietet eine Reichweite von über 300 Meilen. Laut Lunaz werden alle Anstrengungen unternommen, um das Gleichgewicht und das Gefühl des Originalautos zu erhalten. Ein Rolls-Royce wurde entwickelt, um lautlos und mühelos die Straße entlang zu fahren - etwas, für das Elektroautos von Natur aus bekannt sind.

Das Spannende an Transformationen wie denen von Lunaz ist, dass diese schönen Autos nicht veraltet sein müssen, sondern sich mit neuem Charme auf der Straße wieder behaupten können.

Sicher, der Preis von 500.000 Pfund wird nicht für viele Menschen erreichbar sein, und Lunaz sagt, dass Sie eine direkte Beziehung zur Fabrik benötigen, um Ihre Bestellung aufgeben zu können - aber wenn Sie superreich und reich sind Wenn Sie ein Stück Automobilgeschichte mit einem maßgeschneiderten elektrischen Umbau bewahren möchten, sind wir für immer dankbar.

