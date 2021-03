Dacia Spring will die elektrische Revolution mit einem super günstigen EV vorantreiben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Dacia Spring wurde erstmals 2020 auf dem Genfer Autosalon vorgestellt. Jetzt ist er bereit für den Start, der erste vollelektrische Dacia, der den Markt für kleine Elektrofahrzeuge aufrütteln will.

Dacia war schon immer ein Synonym für Erschwinglichkeit, und der Frühling beginnt bei rund 16.990 Euro, bevor staatliche Anreize hinzukommen - was es zum billigsten europäischen Elektroauto macht - und vielleicht dazu beiträgt, die Attraktivität des Elektrofahrens zu steigern.

In erster Linie handelt es sich um ein Stadtauto, und die technischen Daten zeigen viel darüber, wie Dacia diesen niedrigen Preis erreicht hat.

Erstens ist es eine ziemlich kleine Batterie mit 27,4 kWh und gepaart mit einem Motor, der mit 33 kW (44 PS) nicht besonders leistungsstark ist.

Das gibt es eine 0-62mph Zeit von 19,1 Sekunden - aber bevor Sie lachen, denken Sie daran, dass die meisten EVs ihre beste Leistung von einem stehenden Start liefern: in der Tat ist die 0-30 Meilen pro Stunde 5,8 Sekunden, also weg von den Lichtern, Es wird dir wahrscheinlich gut gehen. Überholen auf der Überholspur werden Sie wahrscheinlich nicht.

Das passt zu seinem Status als kleines Stadtauto, da die Leistung der Autobahn wahrscheinlich weniger aufregend ist als das Durchqueren enger Straßen.

In der Tat wird die Reichweite als 189 Meilen (WLTP) in einem Stadtfahrrad mit viel Stop-Start-Fahren oder 142 Meilen in einem kombinierten Fahrrad angegeben. Diese Zahlen sind tendenziell etwas höher als der durchschnittliche Verbrauch in der realen Welt, deuten jedoch auf einen durchschnittlichen Verbrauch von etwa 5,1 Meilen pro kWh hin, was auf der hohen Seite liegt - hoffen wir, dass dies der Fall ist.

Eine der anderen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um den Preis in Schach zu halten, ist die angebotene Ladegeschwindigkeit. Die Details deuten darauf hin, dass Sie nur bis zu 30 kW Gleichstrom aufladen können. Das ist kein Problem, da der Akku klein ist, aber es deutet darauf hin, dass die Hardware nicht für schnellere Ladesysteme angeboten wird.

Das bringt den Dacia Spring in eine Halterung, die einige Einschränkungen aufweist, aber auch hier ist er als erschwingliches Stadtauto perfekt für das tägliche Fahren, Pendeln und Einkaufen - Dinge, die keine Supercar-Leistung erfordern, und ein 300er Meilenreichweite.

Das Design von Affen-SUV-Stilen in einem kompakten Format, ähnlich wie bei anderen Dacia-Modellen, macht also Spaß. Es gibt einen Hauch von Renault Zoe und einen Hauch von Sandero, einem Auto, das wie ein Dacia aussieht.

Es gibt Platz für vier Personen im Inneren und einen 290-Liter-Kofferraum. Das Interieur ist recht einfach, aber auch hier ist es auf ein günstigeres Segment ausgerichtet, mit technischen Optionen, die von der gewählten Ausstattungsvariante abhängen.

Es gibt ein zentrales 7-Zoll-Touchscreen-Display, das mit Android Auto und Apple CarPlay kompatibel ist, sowie Bluetooth und USB. Es gibt sogar eine Sprachassistententaste am Lenkrad, die Siri oder Google Assistant auf Ihrem Telefon auslösen kann, um Dinge wie Musik zu steuern.

Dies ist im Grunde ein Elektroauto, das die Grundlagen abdecken soll, Ihnen das Wesentliche vermittelt und Sie vor dem Kauf vieler Dinge bewahrt, die Sie nicht benötigen.

Es wird im Sommer 2021 in ausgewählten europäischen Märkten erhältlich sein - wir glauben nicht, dass es nach Großbritannien kommen wird.

Schreiben von Chris Hall.