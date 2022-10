Qualcomms Snapdragon Automotive-Plattformen treiben den Volvo EX90 an

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Chip-Hersteller Qualcomm hat angekündigt, dass seine Snapdragon Automotive Platforms den Volvo EX90, das bisher größte Elektrofahrzeug des schwedischen Unternehmens, antreiben werden.

Die Ankündigung von Qualcomm kommt vor der Ankündigung des Volvo EX90 am 9. November 2022, aber das bedeutet nicht, dass wir warten müssen, um etwas über die Technologie zu erfahren, die dieses sicherlich luxuriöse Elektrofahrzeug antreiben wird. Qualcomm sagt, dass seine Automotive Platforms nicht nur einen, sondern zwei Bildschirme betreiben werden - einer davon wird für die Navigation zwischen Karten, Medien und Telefonkontakten auf einem großen Bildschirm verwendet, der andere wird hinter dem Lenkrad angebracht.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dieser zweite Bildschirm wird alle üblichen fahrrelevanten Informationen wie Fahrinformationen, Navigation und mehr anzeigen, so Qualcomm in einer Pressemitteilung.

Die von Qualcomm veröffentlichten Bilder zeigen eine Benutzeroberfläche, die Tesla-Fahrern sofort bekannt vorkommt, und es ist keine Überraschung, dass der Volvo EX90 über selbstfahrende Technologie verfügen wird. Wie alle anderen Autos wird auch der neue SUV von Volvo den örtlichen Vorschriften entsprechen müssen.

Die besten Elektroautos 2022: Die besten batteriebetriebenen Fahrzeuge auf den britischen Straßen von Chris Hall · 17 Juni 2022 Hier finden Sie eine Liste der besten Elektroautos, die Sie kaufen können. Die besten batteriebetriebenen Autos, die für die Straßen

Wir müssen natürlich bis zur offiziellen Enthüllung des Volvo EX90 warten, um mehr über das Unterhaltungssystem und das Auto selbst zu erfahren. Wir erwarten, dass es groß sein wird, so viel ist sicher. Aber bis zur Ankündigung am 9. November wird es noch viel mehr zu erfahren geben. Man hat uns bereits gesagt, dass wir ein hochmodernes Sensorsystem für eine 360-Grad-Rundumsicht erwarten, aber wie gut das in der Praxis funktionieren wird, müssen wir noch abwarten.

Schreiben von Oliver Haslam.