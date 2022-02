Digitales Fahrwerk von Qualcomm: Der Antrieb für die Autos der Zukunft

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

BARCELONA (Pocket-lint) - Seit einigen Jahren sprechen Unternehmen wie Qualcomm darüber, wie sie im Automobilsektor mitmischen wollen. Da die Autos immer technologischer werden - sowohl in Bezug auf den Antrieb als auch auf die Unterhaltungssysteme, die sie bieten - wird mehr Leistung benötigt.

Qualcomm hat oft über die Entwicklung seines "digitalen Chassis" gesprochen. In einer Welt, in der das Fahrgestell normalerweise das stählerne Herz des Autos ist, kann man sich diese Systeme als das technologische Herz des Autos vorstellen.

Neu von Qualcomm sind Cloud-as-a-Service, integrierte Telematik und die Aufrüstung des Wi-Fi auf 6E im jüngsten Update.

Thierry Cammal, Generaldirektor der Software-Labors von Renault, erklärte im Gespräch mit Enrico Salvatori, Präsident von Qualcomm Europe, auf dem MWC 2022, dass Autos in der Vergangenheit viele Steuergeräte (ECUs) für einzelne Funktionen verwendet haben.

Der Wandel hin zu einem digitalen Fahrwerk sieht eine Verlagerung von vielen Steuergeräten hin zu weniger Chips mit viel mehr Leistung vor - und hier kommt Qualcomm ins Spiel.

Dies kann im Wesentlichen in zwei Bereiche unterteilt werden - die Hardware zur Steuerung des Fahrens des Autos und die Hardware zur Steuerung der Infotainmentsysteme.

Cammal erläuterte, dass der Wandel einen Wechsel zu einem "softwaredefinierten Ansatz" erfordere, der jedoch bei modernen Autos wie dem neuen Elektroauto Renault Megane oder dem Cadillac Lyriq einen völlig neuen Ansatz darstellt.

Qualcomm kann die Hardware für viele Systeme bereitstellen, z. B. für die immer größer werdenden Displays für Fahrer und Beifahrer, Heads-up-Displays, einschließlich solcher mit Augmented-Reality-Overlays, digitale Spiegel, Mehrzonen-Audiosysteme, Schildererkennung und vieles mehr.

Hinzu kommt die Bereitstellung einer 5G-Verbindung zur Außenwelt, um die Cloud mit dem Auto zu verbinden, z. B. für Verkehrsinformationen und in Zukunft für die Unterstützung des autonomen Fahrens, sowie die Bereitstellung eines Hotspots für die Verbindung der Fahrgäste.

Dann gibt es noch die Hardware für die eigentlichen Fahrfunktionen und Dinge wie ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

"Wir, die Automobilhersteller, müssen die Software kontrollieren", sagt Cammal, bevor er fortfährt, dass Software heute einen großen Teil des Wertes eines Autos ausmacht.

Ein softwarebasierter Ansatz bedeutet, dass der Hersteller Funktionen hinzufügen, Systeme verfeinern und den Wert des Autos über den Verkaufszeitpunkt hinaus steigern kann. Cammal betonte, dass dies bedeuten könnte, dass der Restwert eines Autos länger erhalten bleibt, weil es mehr Möglichkeiten gibt, die Autos auf dem neuesten Stand zu halten.

Dies ist etwas, das wir bei Tesla gesehen haben, wo Software eine große Rolle für das Fahrerlebnis spielt, und es ist auch eine treibende Kraft hinter der Verwendung von Displays anstelle von Knöpfen für alles: Sie können eine Benutzeroberfläche aus der Ferne aktualisieren und ein Erlebnis ändern oder einen Dienst hinzufügen, was nicht möglich ist, wenn alles einen bestimmten Hardware-Knopf hat.

Qualcomm gibt an, dass die Auftragspipeline mehr als 13 Milliarden Dollar beträgt. Sie können also davon ausgehen, dass Sie noch viel mehr über das Engagement von Qualcomm im Automobilbereich hören werden. Sie wissen vielleicht nicht, dass Ihr Auto mit Qualcomm-Hardware ausgestattet ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es so ist.

Schreiben von Chris Hall.