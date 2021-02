Porsche neckt Taycan Cross Turismo, einen praktischeren EV

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wer sich in den letzten Jahren mit Porsche-Konzepten beschäftigt hat, wird sich an den Mission E Cross Turismo erinnern. Während der Taycan 2018 vorgestellt wurde , die etwas mutigere Version, hat der Cross Turismo in den Startlöchern gewartet.

Das Warten geht zu Ende. Mit dem voraussichtlichen Start des Autos am 4. März hat Porsche uns eine Vorschau auf das neue Modell gegeben, in der einige der Änderungen aufgeführt sind, die Sie von den vorhandenen Taycan-Modellen erwarten.

Die große Sache ist, dass das Profil des Taycan ziemlich unterschiedlich ist, mit diesem längeren Dach, das zu mehr Höhe am Heck des Autos führt. Genau wie beim Panamera wird im Heck des Autos mehr Platz sein.

Das gibt den Fondpassagieren mehr Platz und ermöglicht einen praktischeren Kofferraum / Kofferraum und Laderaum. Es gibt auch eine Auswahl an Dächern, entweder aus massivem oder aus Glas, wobei letztere die Dinge noch geräumiger machen.

Stefan Weckbach, Produktchef von Porsche Taycan, macht das neue Modell auf die Dachreling aufmerksam und sagt, er würde sich für den Cross Turismo entscheiden, weil er gerne Mountainbike fährt und Platz braucht.

Das deutet auf ein Auto hin, das viel praktischer ist als der sportliche Taycan, mit einem CUV-Fahrmodell, das die Fahrhöhe erhöht und es für etwas rauere Straßen besser geeignet macht.

Zusammen mit der Nachricht, dass der Cross Turismo eine zweimotorige Anordnung für Allradantrieb sein wird, würden wir erwarten, dass dies die praktische Option für diejenigen ist, die am Wochenende in die Alpen fahren.

Wir gehen davon aus, dass alle Optionen bald verfügbar sein werden. Die Bestellung wird voraussichtlich bald eröffnet.

Schreiben von Chris Hall.