Polestar hat die Hülle des Polestar 3 abgenommen und bewegt sich in Richtung SUV. Nachdem der Polestar 2 von vielen gelobt wurde, ist der nächste Schritt der Einstieg in die stark umkämpfte SUV-Mittelklasse am oberen Ende des Marktes.

Polestar ist eine vollelektrische Marke, die den Namen von der Performance-Sparte von Volvo übernommen hat, jetzt aber unter dem Dach der Muttermarke Geely steht. Das Vorgängermodell war vor allem als Limousine für die Oberklasse positioniert, und das neue Modell soll nun auch diejenigen ansprechen, die einen Premium-SUV für die Familie suchen.

Was den Polestar 3 von anderen SUVs unterscheidet, ist der Grad der Verrücktheit, den er trägt, wie die Aufschrift auf der Karosserie und die Winkel um die Scheinwerfer und den vorderen Aeroflügel. Das Ganze hat einen starken Sci-Fi-Charakter, wie man ihn bei einem Auto aus der Zukunft finden würde.

Und das ist noch nicht alles, denn Polestar erklärt, was alles an Bord angetrieben wird: Der Nvidia Drive Core Computer verarbeitet die Daten, die das Auto von all seinen Sensoren sammelt, und nutzt KI, um die Fahrerassistenzfunktionen zu steuern.

Es handelt sich um fünf Radarmodule, fünf externe Kameras, 12 externe Ultraschallsensoren und interne Radarmodule für die Sicherheit sowie Kameras zur Überwachung der Wachsamkeit und des Wohlbefindens des Fahrers.

Das optionale Pilot-Paket (serienmäßig in der ersten Auflage) bereitet das Auto auf das autonome Fahren vor, indem es weitere Hardware hinzufügt, um ein genaues Bild der 3D-Umgebung des Fahrzeugs zu liefern.

Das Infotainment-System basiert auf der Snapdragon Cockpit Platform - Teil des Snapdragon Digital Chassis - und die Benutzeroberfläche ist Android Automotive mit einem 14,5-Zoll-Display in der Mitte.

Das eigentliche Auto verfügt über eine riesige 111-kWh-Batterie (107-kWh nutzbar), die mit bis zu 250 kW aufgeladen werden kann und eine Reichweite von 379 Meilen haben soll. Bei der Markteinführung wird es sich um eine Zweimotoren-Konfiguration mit einer Leistung von 360 W handeln, während das Performance Pack die Leistung auf 390 W erhöhen wird.

Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in 5 Sekunden (4,7 mit dem Performance Pack), und die Hinterachse kann entkoppelt werden, so dass der Wagen nur auf der Vorderachse fährt, um die Effizienz zu erhöhen.

Der Innenraum bietet eine moderne Ästhetik mit Optionen für verschiedene Oberflächen und Materialien, darunter Wolle, tierschutzzertifiziertes Leder und MicroTech, in dunklen und hellen Ausführungen. Das Panorama-Schiebedach ist serienmäßig, ebenso wie die Luftfederung und bei den ersten Ausgaben ein Bowers & Wilkins-Soundsystem mit 25 Lautsprechern und Dolby Atmos.

Mit einem Wort, es handelt sich um die ausgefallenste Erscheinung eines Autos, die wir bisher gesehen haben. Die schlechte Nachricht ist, dass es nicht billig sein wird: Der Polestar 3 wird ab 79.900 £ kosten, wenn er 2023 auf den Markt kommt. Vorbestellungen sind jedoch ab sofort möglich.