Polestar O2 Concept geht als Polestar 6 in Serie

(Pocket-lint) - Das Elektro-Roadster-Konzept von Polestar wird dank der überwältigenden Resonanz, die es nach seinem Debüt in L.A. im Frühjahr und seinem Auftritt beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien in diesem Sommer erfahren hat, zu einem vollwertigen Serienmodell.

Der Name wird sich von Polestar O2 Concept in Polestar 6 ändern, und es ist auch unklar, ob die Verbraucherversion die mitgelieferte autonome Drohne beibehalten wird, die herauskam, um filmische Fahrsequenzen während der Fahrt aufzunehmen.

Wir bezweifeln jedoch, dass sich viele über den Verlust des Gizmos aufregen werden, da der Polestar 6 mit einem Doppelmotor-Antriebsstrang ausgestattet sein wird, der 884 PS leistet. Er soll in weniger als 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.

Das Auto wird ein Hardtop-Cabriolet sein, von dem zunächst 500 nummerierte Exemplare des Sondermodells "LA Concept" hergestellt werden sollen. Dieses wird das exklusive himmelblaue Exterieur der in Los Angeles und Goodwood gezeigten Version aufweisen. Außerdem wird es mit den einzigartigen 21-Zoll-Rädern des O2 Concept ausgestattet sein.

Der einzige große Nachteil ist, dass Sie sich gedulden müssen, um ein Exemplar zu ergattern. Der Polestar 6 wird voraussichtlich nicht vor 2026 auf den Markt kommen.

Das heißt, Sie haben zumindest genug Zeit, um auf einen zu sparen.

Schreiben von Rik Henderson.