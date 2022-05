Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Polestar hat in ein Unternehmen für Schnellladebatterien investiert, das an einer Lösung arbeitet, die eine Reichweite von bis zu 160 km (100 Meilen) nach nur fünf Minuten Ladezeit ermöglicht.

Das israelische Unternehmen StoreDot hofft, diesen Meilenstein mit seiner siliziumdominierten, extrem schnell ladenden Batterietechnologie bis 2024 zu erreichen.

Die "100in5" genannte Technologie könnte zu diesem Zeitpunkt in die Massenproduktion gehen und bald darauf in Serienautos eingebaut werden. Polestar erforscht den Einsatz dieser Technologie in zukünftigen Fahrzeugen.

Das Unternehmen untersucht, wie die StoreDot-Technologie für den Betrieb von Polestar-Elektroautos angepasst werden kann, um in den nächsten vier Jahren die Serienproduktion von Fahrzeugen zu ermöglichen.

Zu den weiteren Investoren von StoreDot gehören Daimler, Volvo, Samsung und EVE Energy.

Mehrere andere Automobilhersteller werden die "100in5"-Batterien in naher Zukunft ebenfalls in der Praxis testen.

"Lade- und Reichweitenangst sind häufige Bedenken, die Besitzer von Autos mit Verbrennungsmotor davon abhalten, auf Elektroautos umzusteigen", sagte Thomas Ingenlath, CEO von Polestar.

"Die fortschrittliche Batterietechnologie von StoreDot bietet potenziell echte Lösungen für diese Hindernisse.

"Wenn unsere aktuellen Pilotprojekte mit StoreDot erfolgreich sind, könnten diese Lösungen bis 2026 in Polestar-Fahrzeugen zum Einsatz kommen."

Die Premium-Elektroauto-Marke Polestar überzeugt Auto-Enthusiasten auch mit ihren schnittigen Designs, wie dem im März vorgestellten O2-Roadster-Konzept.

