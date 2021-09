Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Neben der Ankündigung seiner einmotorigen Polestar 2-Preise – erhältlich ab 45.900 £ in Großbritannien – nutzte der schwedische Autokonzern die IAA Mobility 2021 – besser bekannt als Münchner Autosalon –, um ein einzigartiges Paar vorzustellen: a Elektrofahrrad in limitierter Auflage, genannt Makka vom (ebenfalls schwedischen) Start-up Cake, das mit dem Polestar 2 kombiniert wird.

Dies ist jedoch nicht nur eine limitierte Auflage des Makka - ein E-Bike, das es bereits in einem früheren Format gab; Obwohl die Polestar-Edition mit einer charakteristischen Hinterradaufhängung mit Goldakzent ausgestattet ist - aber eine vollwertige Zusammenarbeit, bei der Auto, Fahrrad, Aufladung und Systeme synergetisch wirken.

Die Idee hinter dem Projekt besteht im Wesentlichen darin, uns dabei zu helfen, Städte zu durchqueren oder vielleicht ländliche Outbacks zu erkunden, die mit Autos nicht leicht zu erreichen sind. Bestimmte urbane Zentren – wie Los Angeles, Sao Paulo, Tokio, um nur einige Beispiele aus unserem Gedächtnis zu nennen – sind so stark von Autos bevölkert, dass es nicht immer sinnvoll ist, im Stau stecken zu bleiben. Warum also nicht mit Ihrem Polestar 2 zu einem auswärtigen Halt fahren, den Makka von der hinteren Anhängerkupplung lösen und dann mit weniger Verzögerung in die Stadt rasen?

Es ist eine interessante Idee, wenn auch nicht ganz originell. Unternehmen aus aller Welt suchen seit vielen Jahren nach Möglichkeiten, um beispielsweise Lieferungen in städtischen Gebieten zu beschleunigen. Im Herzen von München, der Stadt, in der die IAA 2021 stattfand, fährt die Post sogar mit Tretdreirädern auf den Radwegen statt mit Lieferwagen voller Briefe. Nur waren solche Lösungen bis vor kurzem nicht unbedingt elektrifiziert oder so effizient.

Das Entscheidende bei diesem Polestar and Cake-Projekt ist jedoch die Art und Weise, wie Auto und Fahrrad miteinander „sprechen“. Das E-Bike, das in einer derzeit nicht betriebsbereiten Prototyp-Anhänger-Zug-Kombination am Heck des Polestar 2 befestigt wird, teilt sich das gleiche Betriebssystem und der Makka kann bei Bedarf sogar vom Auto aus aufgeladen werden. Die Systeme kennen die Gesamtbatteriekapazität und das Reichweitenpotenzial in einer Paarung.

Dieses Projekt von Cake und Polestar 2 ist jedoch weit davon entfernt, nur ein Konzept zu sein, sondern soll in Zukunft starten – wahrscheinlich ab 2022 oder darüber hinaus, je nachdem, wie viel zusätzliche Arbeit geleistet werden muss – obwohl es derzeit keinen Preis gibt.

Macht es also Sinn? Für viele vielleicht gerade nicht. In vielerlei Hinsicht ist es jedoch eine versierte Erkundung des Gesprächs über Mobilität jenseits der traditionellen Formate – vielleicht können Sie Ihren Kuchen essen und ihn essen, wenn es darum geht, in der Stadt unterwegs zu sein, oder? Und wer weiß, was die Zukunft bringt, da Elektrofahrzeuge in Bezug auf das Kauf-/Leasinginteresse exponentiell wachsen. Zweifellos wird es anders sein, als früher die Norm war.

