Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dolby Atmos - das dreidimensionale Surround-Sound-Format - scheint absolut überall zu sein. Und jetzt, dank eines Proof of Concept von Klipsch und Panasonic, könnte es zu Ihrer Autoradio kommen.

Während Dolby Atmos sein Leben in Theatern begann - wo eine Vielzahl von Lautsprechern die halbkugelförmige dreidimensionale Ausgabe am plausibelsten und glaubwürdigsten macht - hat sich die Tontechnologie seitdem auf Fernseher, Soundbars, Laptops und alle Arten von Setups verlagert, wobei häufig psychoakustische Tricks verwendet werden, um drei zu liefern -Dimensionalität.

Während viele Filme im Dolby-Format gemischt sind, wurde erst in jüngerer Zeit auch Musik behandelt. Es gibt Alben von London Elektricity , die das Surround-Format verkörpern, indem sie einzelne Stems oder Sequenzen aufnehmen und sie für zusätzliches Eintauchen in einer dreidimensionalen Umgebung platzieren und bewegen.

Besorgen Sie sich also einen Dolby Atmos-Mix, und ein Setup im Auto könnte einer der besten Orte sein, um echte Surround-Effekte aus dem Format zu erleben. Schließlich ist die Position der Zuhörer immer gegeben, ebenso wie die relativen Lautsprecher, was eine großartige Gelegenheit bietet, das System im Auto in einen idealen Ausgang für echten Surround-Sound zu verwandeln.

Nicht, dass Dolby Amost in der Musik gerade massiv Fuß gefasst hätte - mit Tidal als Ausnahme für den Zugang zu solchen Quellen seit Ende 2019 .

Und damit ein solcher Proof of Concept zugänglich ist, muss er wirklich von bestimmten Autoherstellern abgeholt und als Paketinstallation vor dem Kauf verkauft werden. Es gibt jedoch viele High-End-Audiomarken, die ähnliche Produkte anbieten - allerdings ohne das Alleinstellungsmerkmal von Dolby Atmos.

Wir wissen nur, dass wir ein solches System unbedingt wollen, wenn dies zu einer Sache wird. Wir könnten sogar einen Fernseher im Garten installieren, um ein Drive-In-Erlebnis mit Audio in Kinoqualität zu erzielen.

Schreiben von Mike Lowe.