Was ist Nissan e-Power und wie macht es den Qashqai besser?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nissan spricht seit 2016 über e-Power und stellt einen ziemlich einzigartigen Antriebsstrang vor - und verändert die Art und Weise, wie Ihr Auto mit Strom versorgt wird.

Jetzt, wo die Bestellungen für den Qashqai e-Power anlaufen, lohnt es sich, einen genaueren Blick darauf zu werfen, was e-Power bietet und wie es funktioniert.

Ja, e-Power ist eine Art Hybridsystem, denn es nutzt sowohl einen Elektro- als auch einen Verbrennungsmotor für den Antrieb des Fahrzeugs.

Aber es ist einzigartig und funktioniert anders als andere Hybridsysteme, denn es verwendet Elektromotoren, um die Räder anzutreiben, und nicht den Motor.

Ja, e-Power ist einem Elektroauto insofern ähnlicher, als es die Räder über Elektromotoren antreibt und der Benzinmotor das elektrische System wie ein Generator mit Strom versorgt. Im Gegensatz zu anderen Hybridfahrzeugen gibt es kein Getriebe, weil der Motor die Räder nicht direkt antreibt.

In diesem Sinne ist es eher ein elektrischer Antriebsstrang.

Bei den meisten Hybridfahrzeugen treibt der Motor das Fahrzeug über das Getriebe an und lädt die Batterie auf, die dann einen Elektromotor antreibt, der das Fahrzeug über den vorhandenen Antriebsstrang antreibt.

Beim e-Power-System von Nissan liefert der Motor die Energie zum Laden der Batterie und zum Betrieb des Elektromotors, der dann die Räder antreibt. Wie bereits erwähnt, gibt es bei e-Power kein Getriebe.

Wichtig ist, dass der Elektromotor die Räder antreibt, genau wie bei einem Elektroauto, und nicht als sekundäres System fungiert.

Der große Vorteil ist die Effizienz gegenüber einem herkömmlichen Benzinmotor. Der Motor im Qashqai e-Power-System ist ein 1,5-Liter-Infiniti-Motor mit variablem Verdichtungsverhältnis, der viel effizienter arbeiten kann als ein normales Auto, weil die Lasten viel besser gesteuert werden können.

Es gibt kein Getriebe, da der Motor nur das elektrische System mit Strom versorgt. Das Ergebnis ist, dass sich ein e-Power-Auto wie ein Elektroauto fährt.

Das bedeutet, dass das Drehmoment der Motoren sofort zur Verfügung steht und die Leistung gleichmäßig abgegeben wird, ohne dass es zu Schaltvorgängen kommt.

Um auf die Effizienz zurückzukommen: Da der Motor besser gesteuert wird, ist es einfacher, die Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Reichweite des Fahrzeugs zu erzielen. Die offizielle Reichweite des Qashqai e-Power liegt bei über 1000 km (600+ Meilen).

Bei unseren Testfahrten haben wir festgestellt, dass der Durchschnittsverbrauch bei 50 mph liegt, was für einen SUV großartig ist. Im Vergleich zu anderen Qashqai-Modellen bietet der e-Power weniger Emissionen, mehr Drehmoment, mehr Leistung und eine schnellere Beschleunigung auf 100 km/h!

Der Qashqai e-Power verfügt über denselben 55-Liter-Benzintank wie der herkömmliche Qashqai, und Sie können ihn auf dieselbe Weise auftanken.

Der große Nachteil von E-Power ist natürlich, dass Sie immer noch einen Verbrennungsmotor betreiben, und das bedeutet, dass Emissionen zu berücksichtigen sind. Aus Sicht der Luftverschmutzung ist es nicht so umweltfreundlich wie ein batteriebetriebenes Elektroauto.

Nissan sieht den e-Power als Sprungbrett für Autofahrer. Sicherlich gibt es Effizienzgewinne, aber die größte Veränderung, die Sie bemerken werden, ist das Fahrverhalten.

Er kommt schnell von der Stelle, fährt geschmeidig und ist ziemlich leise, auch wenn der Motor immer noch ein gewisses Geräusch von sich gibt - er ist nicht so leise wie ein Elektroauto.

Aber Sie haben die Möglichkeit, in den EV-Modus zu wechseln (wie bei anderen Hybriden), und Nissan bietet auch sein e-Pedal an, mit dem Sie dank der Bremswirkung beim Anfahren fahren können, ohne die Bremse betätigen zu müssen.

Nein. Nissan sagt, dass dies die derzeitige Einfachheit des Fahrens eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor widerspiegeln soll, und die Batterie in diesem E-Power-Modell ist mit 2,1 kWh tatsächlich recht klein. Das bedeutet, dass die Kapazität viel geringer ist als bei vielen Plug-in-Hybriden.

Hierfür gibt es zwei Gründe. Der erste ist der Gewichtskompromiss und der zweite sind die Kosten. Batterien sind schwer, und eine Vergrößerung der Batterie würde irgendwo Platz wegnehmen - höchstwahrscheinlich weg vom Benzintank, was sich auf die Gesamtreichweite auswirken würde, was wiederum das Gewicht erhöhen würde, was wiederum die Effizienz verringern würde.

Was die Kosten betrifft, so ist der Qashqai e-Power in Großbritannien nur wenig teurer als die reguläre Version, während Plug-in-Hybride in der Regel einen viel höheren Aufpreis haben.

Sie haben zwar nicht den Vorteil einer elektrischen Reichweite von 30 Meilen, die die meisten Plug-in-Hybride bieten, aber auch nicht den Nachteil eines geringeren Innenraums oder einer geringeren Gesamtreichweite.

Wir haben den Nissan Qashqai e-Power gefahren, und äußerlich gibt es, abgesehen vom e-Power-Schriftzug, keinen wirklichen Unterschied.

Das Gleiche gilt für den Innenraum - es gibt einen leicht veränderten Fahrschalter (der gleiche wie beim Ariya), aber ansonsten ist er im Grunde genommen der gleiche wie bei jedem anderen Qashqai. Im Fahrerdisplay finden Sie eine Batterieanzeige, Optionen zur Anzeige des Stromflusses (wie bei Hybriden üblich) sowie das bereits erwähnte e-Pedal und die EV-Taste.

Der eigentliche Unterschied liegt in der Sanftheit des Fahrens: Das e-Power-System gibt die Leistung sanft ab, weil sie vom Elektromotor kommt, und es gibt kein Ruckeln zwischen den Systemen, wie es manchmal bei Hybridsystemen vorkommt, die von Elektro- auf Verbrennungsmotoren umschalten.

Es ist im Grunde so, als würde man einen kultivierteren Qashqai fahren, der insgesamt besser ist als der XTronic Qashqai - ganz abgesehen davon, dass er den Vorteil einer größeren Reichweite bietet.

Der Motor läuft nicht die ganze Zeit und kann beim Anlassen ein etwas unangenehmes Knurren von sich geben, aber insgesamt fühlt er sich etwas kultivierter an als Hybridsysteme in anderen Autos.

Die besten Black Friday & Cyber Monday US-Deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-Uhren und mehr rabattiert von Maggie Tillman · 1 Juli 2022

Natürlich wird er immer noch als Hybrid eingestuft, so dass er in Großbritannien erst ab 2030 (wenn das Verbot von Verbrennungsmotoren in Kraft tritt) in Neufahrzeugen eingesetzt werden kann. Aber wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie ein reines Elektroauto fahren wollen, wird Ihnen dieses Sprungbrett einige der Vorzüge eines Elektroautos aufzeigen und gleichzeitig die Vorteile eines Verbrennungsmotors bieten.

Schreiben von Chris Hall.