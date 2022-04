Nissan plant sein erstes Solid-State-EV bis 2028

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nissan hat Pläne für eine Produktionsanlage in Yokohama vorgestellt, die sich auf die Herstellung von Festkörperbatterien für Elektrofahrzeuge konzentrieren wird.

Der japanische Automobilhersteller hat die Prototypanlage in einer Erklärung detailliert beschrieben. Eine Pilotproduktionslinie für die Batterietechnologie soll im Jahr 2024 in Betrieb gehen.

Danach wird das Unternehmen die Materialien, den Prozess und das Design untersuchen, bevor es 2028 möglicherweise der erste Hersteller von Elektrofahrzeugen sein wird, der Festkörperbatterien auf den Markt bringt.

Gegenwärtig wird in den meisten Elektrofahrzeugen die Lithium-Ionen-Batterietechnologie verwendet. Nach allem, was wir bisher wissen, sollten Festkörperbatterien jedoch in der Lage sein, ein schnelleres Aufladen und einen effizienteren Stromverbrauch als die derzeitige Technologie zu ermöglichen sowie die Kosten für den Besitz eines Elektroautos zu senken.

Das behauptet zumindest Nissan, das behauptet, dass seine Festkörperbatterien den Preis für Batteriepakete bis 2028 auf 75 US-Dollar pro kWh senken könnten - und schließlich auf 65 US-Dollar pro kWh.

Natürlich ist Nissan nicht das einzige Unternehmen, das im nächsten halben Jahrzehnt auf Solid-State-Technologie umsteigen will.

Ford plant, seine Lösung bis 2030 auf den Markt zu bringen, das von Volkswagen unterstützte Unternehmen QuantumScape strebt das Jahr 2024 an, und auch Toyota hat sein Interesse bekundet, die Batterien bis zur Mitte des Jahrzehnts herzustellen.

Da die Kosten und der Umfang der Herstellung von Festkörperbatterien für Elektroautos nicht ohne Risiko sind, ist dies eine mutige Investition von Nissan. Wenn Nissan jedoch in der Lage ist, seinen Zeitplan einzuhalten, könnte das Unternehmen das erste sein, das sein gesamtes Portfolio auf Elektrofahrzeuge der nächsten Generation umstellt, was ein echter Segen wäre.

Schreiben von Conor Allison.