(Pocket-lint) - Ein neues Blatt aufschlagen? Wenn Sie auf der Suche nach einem vollelektrischen Auto sind, dann gibt es viele Möglichkeiten, daher ist es an der Zeit, dass Nissan seinem Leaf ein Facelift-Modell für 2022 verpasst, das dem fast fünf Jahre alten Zweitwagen subtile neue Looks und Technologien verleiht. gen Blatt.

Wir lieben das Leaf, wie wir in unserem Test des Leaf e+ aus dem Jahr 2019 deutlich gemacht haben, aber seitdem haben sich die Zeiten schnell weiterentwickelt. Während Hyundai mit seinem Ioniq 5 und Kia mit seinem EV6 beeindruckten, hat sich das einst sanfte Aussehen von Nissans Leaf im Laufe seiner Geschichte zum Besseren entwickelt. Was also bringt das 2022er Modell?

Nissan

Nun, wir sagen „Facelifting“, aber Sie müssen ziemlich genau die Augen zusammenkneifen, um die Unterschiede zu erkennen. Hauptsächlich ist es auf das aktualisierte Logo von Nissan zurückzuführen, das durch alle Abzeichen auf dem Auto dargestellt wird.

Es gibt auch neue Leichtmetallradoptionen (in 16 oder 17 Zoll) mit schwarzem Blendenfinish.

Oh, und es gibt zwei neue Lackierungen: „Pearl Blue“ und „Magnetic Blue“. Aber das ist dein Los. Keine grundlegenden Design-Überarbeitungen oder Panel-Oberflächen hier.

Nissan

Je nach Bedarf gibt es zwei Batterieoptionen, wobei die größere Kapazität eine angegebene Reichweite von 239 Meilen pro Ladung (WLTP-Maßnahme) liefert, also in dieser Hinsicht das gleiche wie beim vorherigen Leaf e+.

Der Nissan Leaf 2022 kann ab dem 1. März 2022 zu Preisen ab 26.995 £ im Vereinigten Königreich (nach Anwendung der aktuellen Kürzung der staatlichen Zuschüsse) bestellt werden, wobei die Lieferungen ab April erwartet werden.

Schreiben von Mike Lowe.