Wie die Londoner Formel ePrix-Strecke 2021 eine einzigartige Herausforderung für die Fahrer darstellt

(Pocket-lint) - An diesem Wochenende kehrt die Formel E nach fünf Jahren Abwesenheit nach London zurück. Der ePrix findet rund um das Excel-Messegelände in den Londoner Docklands statt und geht unglaublicherweise innerhalb und außerhalb des Zentrums. Wenn Sie in Großbritannien sind, können Sie die beiden Rennen live auf Channel 4 und All4 verfolgen .

„Besonders dieser Kurs stellt eine einzigartige Herausforderung dar, die wir natürlich nach innen und dann über eine kleine Rampe nach außen fahren“, sagt Nissan e.dams Formel-E-Pilot Oliver Rowland bei einem Roundtable mit Pocket-lint.

„Eines der interessantesten Dinge ist die große Herausforderung, alles zusammenzusetzen. Es ist ziemlich holprig [und] sehr eng, es gibt viele technische Bereiche und als Fahrer musst du Vertrauen haben, weil die Wände sind nicht weit entfernt und es gibt einige etwas schnellere Teile der Strecke.

"Natürlich ist es drinnen und draußen und an diesem Wochenende erwarten wir Regen, der etwas schafft, was wir noch nie zuvor erlebt haben. Wir werden draußen auf der nassen Strecke sein und auf trockenem Asphalt hineinkommen, also wird es etwas ganz Besonderes sein." seltsam."

"Die Strecke wird trocken und es wird weniger stehendes Wasser geben, wenn die Autos sie durchfahren haben, aber im Gegenteil, Sie werden zum ersten Mal eine Strecke bekommen, die - vor allem im letzten Sektor und in der Querung - die Startlinie - wird während des Qualifyings nasser. Es ist eine völlig neue Erfahrung, wir wissen es nicht wirklich."

Als Brite ist dies ein Heim-ePrix für Rowland, der sich auf die Herausforderung freut. "Natürlich wäre es ein Traum, hier zu gewinnen, aber darüber mache ich mir im Moment keine Gedanken, weil es in der Formel E viele schnelle Jungs gibt und man nichts als selbstverständlich ansehen kann.

„Aber ich freue mich schon sehr darauf. Ich finde die Strecke ungewöhnlich, aber sehr interessant und ich glaube, so etwas findet man sonst nirgendwo auf der Welt. Also nehme ich die Herausforderung an und hoffe, wir können auch vor einem guten Publikum ein lustiges Wochenende haben."

Fahrerkollege Sebastien Buemi sagt, dass das Qualifying extrem wichtig sein wird, aber die Batterieleistung wird ans Netz gehen. "Die Energieeinsparung im Rennen wird nahe Null sein. Trotzdem hat die FIA (Motorsportverband) beschlossen, vier Kilowatt [aus den Autos] zu entfernen, anstatt mit 52 Kilowatt zu beginnen, wie wir normalerweise starten.

„Es ist das erste Mal in der Formel-E-Geschichte, dass wir mit 48 Kilowatt starten. Es ist also ganz anders, als wir es normalerweise gewohnt sind.

"Wir wollen effizient sein, denn das macht dich schnell. Und das ermöglicht auch Überholmanöver, ohne dabei Gas geben zu müssen. Das Qualifying wird also noch wichtiger."

Die FIA hat auch kürzlich einige Änderungen an der Strecke vorgenommen, auf der die Teams in letzter Zeit rollen mussten, wie Buemi erklärt: "Sie haben die Anzahl der Kurven reduziert, was bedeutet, dass sie die Durchschnittsgeschwindigkeit der Autos auf der Strecke erhöhen, was offensichtlich spart mehr Energie, da wir 45 Minuten plus eine Runde Tempo haben.

"Je schneller die durchschnittliche Runde ist, desto mehr muss man sparen. Durch das Entfernen der Kurve spart man also ein bisschen mehr für das Rennen. Und ich denke, das liegt am Feedback der Teams."

Die Formel E ist Nissans längstes Motorsport-Engagement außerhalb Japans und hat sich verpflichtet, in der nächsten Phase – Gen 3 – Teil der Formel E zu sein, in der ein neues Autodesign-Debüt mit höherer Leistung für die Fahrer zur Verfügung steht.

"Die Entscheidung [zu bleiben] war für mich ganz natürlich", sagt Nissan-Motorsportchef Tommaso Volpe. „Wir sind vor drei Saisons in die Formel E eingestiegen, um unsere hohe Kompetenz bei der Elektrifizierung zu demonstrieren. Wir sind eine der Pioniermarken in der Elektrifizierung … deshalb sind wir in die Formel E eingestiegen, um unsere Expertise mit diesen Technologien zu demonstrieren.

„Aber in der Zwischenzeit sind unsere Pläne für die Elektrifizierung noch ehrgeiziger geworden. Wir haben gerade angekündigt, dass bis 2030 unser gesamtes Portfolio in den Schlüsselmärkten elektrifiziert und bis 2050 vollständig CO2-neutral sein wird.

"In der Formel E zu sein war daher eine natürliche Entscheidung, unser Engagement für Elektrifizierung und Nachhaltigkeit im Allgemeinen weiterhin weltweit zu demonstrieren, und die Formel E ist eine perfekte Plattform."

Volpe fügt hinzu, dass der Rennsport in der Formel E besondere Herausforderungen mit sich bringt, aber für Automobilhersteller nützlich ist, die Elektrofahrzeuge der nächsten Generation entwickeln.

"Es ist aus vielen Gründen unvorhersehbar. Die Art und Weise, wie sich das Energiemanagement auf die Leistung auswirkt, die Tatsache, dass die Strecke bis zum Vortag [oft] vom regulären Verkehr genutzt wird.

„Wir haben Daten [auf der Strecke], aber meistens sind sie wirklich nicht zuverlässig. Wir haben sogar festgestellt, dass die Geometrie des Trucks oft nicht ausreicht, denn wenn sie in die Stadt kommen und den Truck [bauen], merken sie das Es gibt ein Loch auf der Rollbahn, um die Wand ein wenig zu verschieben, und 10 Zentimeter machen einen großen Unterschied.

„Dies sind also zusätzliche Herausforderungen, die alles unvorhersehbarer machen, aber sie tragen dazu bei, den Sport für die Autohersteller wertvoller zu machen, denn wenn wir ein Elektrofahrzeug entwickeln … müssen wir die Antriebsstrang- und Energiemanagement-Software entwickeln, die sich an jede Art anpassen kann unter allen Umständen zu fahren und sich an im Grunde 5 Millionen Kunden jedes Jahr anzupassen."