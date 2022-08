Mini-Konzept Aceman bekommt die Pokemon-Behandlung für die Gamescom

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Mini hat auf der Gamescom Opening Night Live eine Pokemon-Kollaboration für sein Konzeptfahrzeug Aceman vorgestellt.

Wir hatten letzten Monat die Gelegenheit, das Auto zu testen, und auch ohne Pokemon-Flair waren wir ziemlich beeindruckt von ihm.

"Verspieltheit lag uns bei Mini schon immer im Blut, und wir möchten das Spielen und die Menschen, die es zu dem machen, was es ist, würdigen", so die Marke in einem Blogbeitrag.

Wie könnte man das Gaming besser feiern als mit einem Pikachu, das auf dem Armaturenbrett herumtobt?

Die Kollaboration konzentriert sich auf Pikachu, da es sich um ein reines Elektroauto handelt und Pikachu das beliebteste Elektro-Pokemon aller Zeiten ist. Na ja, außer Voltorb.

Wenn der Pokemon-Modus aktiv ist, ist Pikachu auf dem zentralen OLED-Display zu sehen, wobei sich die Effekte über das gesamte Armaturenbrett verteilen.

Das Auto verfügt außerdem über einen integrierten Außenprojektor, mit dem Sie Ihre Lieblings-Pokemon-Episoden überall dort projizieren können, wo Sie es für richtig halten.

Leider handelt es sich bei dem Auto derzeit nur um ein Konzept, sodass du es nur am Mini-Stand auf der Gamescom erleben kannst.

Die Frage ist: Werden wir noch mehr Pokemon in Verbindung mit der Marke Mini sehen, und zwar auf Produkten, die man tatsächlich kaufen kann? Wir hoffen es, aber die Zeit wird es zeigen.

Schreiben von Luke Baker.