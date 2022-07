Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Mini hat die Hülle seines neuesten Konzepts, des Mini Concept Aceman, gelüftet. Der Aceman wird in Produktion gehen und laut seinem Designer - Oliver Heilmer - ist er ziemlich nah an dem Modell, das wir 2024 auf den Straßen erwarten.

Das Mini Concept Aceman reiht sich in die Mitte der Mini-Familie ein und soll von der Größe her über dem Hatch und unter dem Countryman liegen. Wir haben Heilmer gefragt, ob es eine Verbindung zum Paceman gibt, der ebenfalls in dieser mittleren Position mit einem Crossover-Design und praktisch demselben Namen sitzt, aber er versicherte, dass es sich um etwas völlig anderes handelt.

Der Acemen ist ein neues Design für Mini und zeigt die zukünftige Richtung, die Mini einschlagen wird. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es viele Anspielungen auf das Erbe von Mini, wie die Verwendung des klassischen britischen Grüns für das Dach und einige Elemente im Innenraum, die an die glorreichen Tage des britischen Rennsports erinnern,

Das Design geht noch weiter, mit Falten auf der Außenseite, die die Schweißnähte des klassischen Mini imitieren sollen, und einem großzügigen Einsatz von Union Jack-Motiven, die Erinnerungen an die Swinging Sixties wachrufen - und genau das ist es, worauf Mini zusteuert: eine Revolution für die Marke, um in eine umweltfreundlichere Zukunft vorzustoßen.

Der Aceman ist als reines Elektromodell konzipiert, denn Mini will bis 2030 komplett auf Elektroantrieb umstellen. Außerdem sollen die Auswirkungen des Fahrzeugs insgesamt reduziert werden, indem auf Leder und Chrom verzichtet und stattdessen recycelte und nachhaltige Materialien verwendet werden.

Im Innenraum zeigen sich die Vorteile des Elektroantriebs in Form eines geräumigen Innenraums. Das Interieur wurde auf ein Minimum reduziert, so dass nur ein zentraler Drehknopf und eine Reihe von Kippschaltern vorhanden sind.

Dies ist zwar auch bei den aktuellen Mini-Modellen zu finden, erinnert aber auch an den Original-Mini aus den 1960er Jahren, bei dem die Kippschalter die Feststellbremse, die Gangwahl, den Experience-Modus und die Lautstärke steuern.

Es gibt ein neues zentrales OLED-Display, das von Android gesteuert wird, aber laut Mini auf dem aktuellen System basiert (das wiederum auf dem System von BMW basiert). In dem Konzept gibt es keine wirklichen Anzeichen für die praktische Alltagsfunktionalität, stattdessen liegt der Fokus auf den Experience Modes. Schließlich handelt es sich um ein Konzept.

Um über die Grenzen des Displays hinauszugehen, nutzt Mini in diesem Konzept auch die Projektionstechnologie, um Grafiken und Informationen auf das Armaturenbrett zu übertragen. So kann zum Beispiel eine große Landkarte auf dem Armaturenbrett angezeigt werden, was zwar toll aussieht, aber in der Realität wahrscheinlich nicht sehr praktisch ist, wenn man tatsächlich fährt.

Diese Systeme spielen eine große Rolle bei der digitalen Individualisierung und sind mit dem Soundsystem des Fahrzeugs gekoppelt - damit meinen wir das externe Soundsystem und nicht das Innenraumsystem - und spiegeln sich auch in den Grafiken auf der Außenseite des Fahrzeugs wider.

Einiges davon ist noch in der Konzeptphase und macht Spaß - wie die digitalen Grafiken, die sich über die Vorderseite des Autos und die Scheinwerfer erstrecken, aber Mini sagt, dass es theoretisch möglich ist, die Rücklichter individuell zu gestalten. Mini bietet bereits das Union-Jack-Muster für sein aktuelles Auto an - und der Vorschlag hier ist, dass man es ein- oder ausschalten kann, wenn man es möchte.

In Anbetracht der Tatsache, dass BMW gerade eine Reihe von Abonnement-Optionen, wie z. B. beheizbare Sitze, eingeführt hat, würde es uns nicht überraschen, wenn die Union-Jack-Rückleuchten als Abonnement-Option für einen zukünftigen Mini angeboten werden.

Vom gestrickten Innenraum bis zum sportlichen Union Jack Dachträger gibt es beim Mini Concept Aceman optisch viel zu entdecken. Das Serienmodell wird schmaler sein, die Räder werden etwas kleiner sein, aber vieles von dem, was Sie sehen, wird wahrscheinlich auch in dem Auto zu sehen sein, das 2024 vom Band rollt.

Der Mini Aceman ist als urbaner Premium-Crossover konzipiert. Über die Reichweite, die Leistung oder den Preis des Mini Aceman ist noch nichts bekannt - aber wir werden bis 2023 sicher noch viel hören.

Schreiben von Chris Hall.