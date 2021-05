Wie der All-in-One-Ladeplan für Elektrofahrzeuge von BMW / Mini darauf abzielt, die Angst vor der Reichweite zu verringern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der neue All-in-One-Ladeplan von BMW / Mini wurde in Großbritannien eingeführt, um die Angst vor der Reichweite zu verringern und das Laden erheblich zu vereinfachen. Wenn Sie ein Elektroauto gefahren sind, wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn Ihre Ladung vor Ihren Augen schwindet.

Das Aufladen - insbesondere während längerer Fahrten - bleibt neben den anfänglich höheren Kosten der Hauptnachteil beim Kauf eines Elektroautos.

Die einfache Idee von BMW Charging oder Mini Charging , wie die Systeme genannt werden, besteht darin, dass Sie einen Anbieter bezahlen, aber über eine einzige RFID-Karte auf über 11.000 Ladestationen in Großbritannien (und 173.000 Ladestationen in ganz Europa) zugreifen können das irritierende Szenario, bei mehreren Anbietern angemeldet zu sein und für jeden Karten und Apps zu haben.

Das aktuelle BMW Charging- und Mini Charging-Netzwerk umfasst BP Pulse (einschließlich ChargeYourCar), ESB, Osprey, Source London und Chargepoint Network UK (einschließlich Instavolt) und andere. Einige Hochleistungsladestationen über Ionity sind ebenfalls Teil des BMW Charging-Netzwerks.

Dank der Navigation im Auto können Sie sehen, wo sich die nächsten Punkte befinden. Außerdem können Sie Ihre Gebührenhistorie und Gebühren in Ihrer BMW / Mini-App oder auf der Website anzeigen. Die Kosten werden monatlich in Rechnung gestellt.

Sie können entweder nach Belieben bezahlen (nur für das bezahlen, was Sie verwenden) oder sich für reguläre Benutzer für ein Abonnement anmelden. Das BP Pulse-Paket (£ 7,85 pro Monat) bietet Kunden Vorzugspreise pro / kWh beim Laden an Pulsladestationen mit mehr als 5.500 bp. Benutzer, die bis zu 43 kW Wechselstrom oder 50 kW Gleichstrom laden, sparen 0,13 GBP pro kWh im Vergleich zum Umlagepreis, und Benutzer, die 150 kW Gleichstrom laden, sparen 0,15 GBP pro kWh.

Das Programm ermöglicht es BMW / Mini auch, neuen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Kunden kostenlose Pakete anzubieten - Besitzer des neuen Mini Electric haben ein Jahr lang freien Zugang zum BP Pulse-Netzwerk.

Für Fahrer, die das Ionity-Ladesystem nutzen, sparen Sie mit dem Ionity Plus-Paket (11,30 GBP pro Monat) 0,43 GBP pro kWh, wenn Sie bis zu 350 kW Gleichstrom aufladen. Ionity ist ein Joint Venture, das von BMW, Daimler, Ford und Volkswagen gegründet wurde. Es gibt rund 340 dieser Ladestationen in ganz Europa, aber nur 13 in Großbritannien. BMW iX3 oder BMW iX Kunden können dieses Paket 12 Monate lang kostenlos erhalten.

Der neue Plan - zumindest von der Mini-Seite - wurde kürzlich bei einer Auftaktveranstaltung bekannt gegeben, an der wir für den neuen, aktualisierten Mini und Mini Electric in der legendären Fabrik des Autos in Cowley, Oxford, teilnahmen. Die ikonische neue Version des Mini ist jetzt unglaublich 20 Jahre alt (ja, wirklich) und die neueste Design-Aktualisierung bringt auch zahlreiche technische Updates für die Standardautos.

Wie sich das Design des Mini entwickelt hat, sehen Sie im Bild unten. Die neueren Autos haben eine andere Haltung und viel weniger Chrom als die ursprünglichen Modelle.

Apple CarPlay erklärte: iOS unterwegs mitnehmen von Britta O'Boyle · 7 Juli 2020 Ein detaillierter Blick auf die Funktionsweise von Apples CarPlay mit Erläuterungen zur Verwendung von Google Maps, zum Senden von Nachrichten und

In Großbritannien sind über 5 Millionen Minis vom Band gelaufen. Täglich werden rund 1.000 Stück produziert, alle 67 Sekunden eine!

Ein 8,8-Zoll-Touchscreen-Display ist jetzt Standard, während das Digitaldisplay hinter dem Lenkrad des Mini Electric jetzt optional für alle Modelle verfügbar ist.

Es gibt jetzt einen größeren Kühlergrill mit einer schwarzen sechseckigen Einfassung und einer schwarzen Scheinwerfereinfassung, während die unteren Positionslichter zur besseren Aerodynamik durch Lufteinlässe ersetzt wurden. Es gibt auch neue LED-Seitenblinker und eine Nebelschlussleuchte.

Der 135 kW (184 PS) starke Mini Electric kann seine Ursprünge auf die Versuche mit dem „Mini E“ im Jahr 2009 zurückführen. Diese neue, aktualisierte Version des letztjährigen Mini Electric- Startmodells bietet einige neue Optionen sowie das aktualisierte Design.

Es ist in den Ausstattungsvarianten Level 1, 2 oder 3 sowie in einer Collection-Edition mit 17-Zoll-Leichtmetallrädern der Electric Collection und anderen Optionen wie Island Blue-Metallic-Lack erhältlich. Wir werden in Kürze eine Bewertung des neuen Modells veröffentlichen.

Wiederum wird eine Reichweite von 145 Meilen angegeben, aber wie wir beim Fahren des Originals festgestellt haben, ist es unwahrscheinlich, dass Sie diese Kilometerleistung erreichen. Die Ladezeit ist jedoch mit einem schnellen 50-kW-Ladegerät angemessen, sodass Sie in einer Stunde entsaften können. Bei einem 7-kW-Heimgerät sind es ungefähr drei Stunden oder bei einer Standard-Heimsteckdose 12 Stunden.

In einem anderen technischen Update gibt Mini bekannt, dass es auch eine optionale Bluetooth-fähige Zusatzbox gibt, mit der Sie Ihr Auto für mehrere Benutzer freigeben können.

Jeder Benutzer kann einen Slot mit der App buchen und dann Ihr Auto zum richtigen Zeitpunkt mit seinem Telefon (über Bluetooth) öffnen (Sie haben nicht mehrere Schlüssel). Sie können mit bis zu 10 anderen Personen teilen, was sich für größere Familien oder kleine Unternehmen hervorragend anhört. Natürlich müssen Sie sicherstellen, dass sie es selbst pünktlich zurückgeben ...

BMW hat bereits angekündigt, dass alle Minis bis 2030 elektrisch sein werden, die erste BMW Modellreihe, die vollständig auf elektrische Energie umgestellt wurde, und Ende letzten Jahres auch das Konzept eines John Cooper Works-Modells vorgestellt, das die elektrische Reichweite übertrifft.

Schreiben von Dan Grabham.