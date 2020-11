Mini Vision Urbanaut ist ein Raumfahrt-Lounge-Konzept für die urbane Mobilität

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Concept Cars gibt es in vielen Formen, vom nahen Produktionsfinale bis hin zu einer ziemlich abstrakten Fantasie.

Der Mini Vision Urbanaut fällt definitiv dem Fantasy-Ende der Skala entgegen. Das einzige, was Sie mit einem Mini in Verbindung bringen können, ist die Tatsache, dass die Räder direkt in den Ecken sitzen. Ok, die ausdrucksstarken Scheinwerfer und der Kühlergrill haben auch Hinweise auf Mini, aber in Minis eigenen Worten ist es "ungewöhnlich groß".

Es ist ein Auto, aber dank des Interieurs im Lounge-Stil und der einzelnen Schiebetür an der Seite sieht es eher wie ein winziger Wohnmobil aus. Es stellt sich eine Zukunft vor, in der Sie sich im Innenraum befinden, umgeben von weichen Oberflächen, und sich entspannen, während Sie dorthin transportiert werden, wohin Sie gehen.

Dass Sie den Vordersitz schwenken können - die Windschutzscheibe muss angehoben werden -, lässt Sie sich fragen, ob es sich wirklich um urbane Mobilität oder um eine Lösung für hohe Mietpreise in städtischen Zentren handelt, denn es sieht aus wie eine kleine Wohnung auf Rädern.

Mini sagt nicht viel über das tatsächliche Fahren aus, außer zu sagen, dass es natürlich elektrisch und autonom wäre, wobei das Ganze wirklich ein Experiment ist, was man mit kleinen Räumen machen kann.

Wir haben in den letzten Jahren eine Reihe von Vision-Fahrzeugen der BMW Group gesehen. Die vorherige Mini-Vision hatte eine digitale Haut und ein bizarres Cooperizer-Zifferblatt, während das Rolls-Royce-Konzept wie eine Star Wars-Yacht mit passendem Gepäck war.

Es macht viel Spaß, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass die Leute Minis für dieses Go-Kart-Fahrgefühl kaufen. Wir würden uns Sorgen machen, dass die Passagiere um den Platz herumrutschen würden, wenn Sie diese Kurven schneller nehmen, als sie es in diesem kleinen Tier sollten, und nicht, dass wir uns vorstellen, dass es jemals in dieser Gestalt zum Tragen kommen würde.

Schreiben von Chris Hall.