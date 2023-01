Mercedes hat die CES 2023 genutzt, um anzukündigen, dass das Unternehmen in Kürze ein neues Netz von Hochleistungs-Schnellladestationen auf der ganzen Welt einrichten wird.

Die Einführung wird offenbar in Nordamerika beginnen, was keine wirkliche Überraschung ist, aber bald in Europa und China folgen, so die Ankündigung.

Die Ladestationen werden eindeutig als Mercedes-Benz gekennzeichnet sein, stehen aber allen Elektroauto-Marken offen, was aus Sicht der Autofahrer definitiv der richtige Ansatzpunkt ist.

Mercedes-Fahrer werden jedoch in den Genuss einer Sonderbehandlung kommen, da sie ihren Platz im Voraus reservieren können.

Die Ladestationen werden jeweils eine Leistung von bis zu 350 kW bieten, und jeder Knotenpunkt wird zwischen vier und 12 Plätze haben, obwohl Mercedes sagt, dass viele für eine potenzielle Erweiterung auf bis zu 30 Ladestationen in der Zukunft ausgelegt sind.

Das Netz soll bis Ende 2027 in Nordamerika aufgebaut werden und rund 400 Knotenpunkte und insgesamt etwa 2.500 einzelne Ladestationen umfassen. Das sind gute Zahlen, auch wenn sie nicht an die rund 1.400 Tesla-Hubs heranreichen, die in den USA verteilt sind.

Dieses Netz verfügt über mehr als 7.000 Einzelladestationen und ist damit immer noch die dominierende Kraft, wenn man durch die Gegend fährt. Da jedoch offene Ladestationen, die nicht an eine bestimmte Marke gebunden sind, immer mehr Verbreitung und Akzeptanz finden, ist die Richtung, in die sich das Laden von Elektroautos entwickelt, sehr gut.