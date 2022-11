Mercedes-Benz hat gerade den Performance-Modus Ihres EVs kostenpflichtig gemacht

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz erhebt jetzt ein Abonnement, das die volle Leistung einiger E-Fahrzeuge freischaltet. Der EQE und der EQS sind zwei Beispiele, für die eine Jahresgebühr von 1.200 Dollar erhoben wird.

Das Abonnement, das übrigens 1.200 Dollar vor Steuern kostet, sorgt für eine bessere Beschleunigung und beinhaltet eine "Anpassung der Motorkennlinie, des Drehmoments und der maximalen Leistung". Der deutsche Automobilhersteller weist außerdem darauf hin, dass die Verbesserungen an den Motoren unabhängig davon erfolgen, welchen Dynamic Select-Modus der Fahrer wählt.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Leistungssteigerungen für den Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC, den Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC, den Mercedes-EQ EQS 450 4MATIC und den Mercedes-EQ EQS SUV 450 4MATIC aufgeführt. Die zu erwartende Leistungssteigerung hängt vom jeweiligen Fahrzeug ab. Laut Mercedes-Benz kann der Fahrer mit einer Beschleunigung von 0 bis 60 km/h zwischen 0,8 und einer ganzen Sekunde rechnen.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass ein Autohersteller ein Abonnement für eine Funktion anbietet. BMW hat bekanntlich angekündigt, für das Einschalten der Sitzheizung Geld zu verlangen. Das ist genau so gelaufen, wie man es erwarten würde, und bis jetzt läuft es auch bei Mercedes-Benz nicht besonders gut.

Im Moment ist nicht klar, ob dieses Abonnement international eingeführt wird, aber es ist bereits als "coming soon" im Mercedes-Benz U.S. Store gelistet. Wir haben uns mit dem Unternehmen in Verbindung gesetzt, um eine Bestätigung zu erhalten. Es bleibt auch abzuwarten, ob dieses Angebot in Zukunft auch auf andere Mercedes-Benz EVs ausgeweitet wird.

