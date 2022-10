Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

PARIS, FRANCE (Pocket-lint) - Mercedes hat im Vorfeld des Pariser Autosalons die atemberaubenden EQE SUV und AMG EQE SUV vorgestellt. Neben der Weltpremiere der Premium-Elektro-SUVs hat das deutsche Unternehmen auch Partnerschaften mit Apple Music und der Universal Music Group angekündigt.

Die Partnerschaften zielen darauf ab, "das ultimative Erlebnis im Auto mit Dolby Atmos zu liefern", mit der Idee, nicht nur zu erkennen, wie Musik erzeugt wird, sondern auch wie sie wiedergegeben wird - wobei das Auto natürlich eines der Mittel zur Wiedergabe ist.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Universal Music Group wird das große Musiklabel seinen Musikern und Künstlern die Möglichkeit bieten, die Freigabe von Songs davon abhängig zu machen, wie der endgültige Mix in einem Mercedes-Benz klingt, und ein "Approved in a Mercedes-Benz"-Siegel einzuführen, das als "Gold Standard of Sound" gilt.

Durch die Partnerschaft mit Apple Music sind Mercedes-Benz Fahrzeuge die ersten Nicht-Apple-Geräte, die Spatial Audio mit Dolby Atmos von Apple Music nativ in einem Fahrzeug anbieten. Bisher war Spatial Audio mit Dolby Atmos von Apple nur innerhalb des eigenen Ökosystems zu erleben - über die AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro (2. Generation) und die AirPods Max.

Diejenigen, die einen kompatiblen Mercedes-Benz haben - dazu gehören der Maybach, die S-Klasse, der EQE, der EQE SUV, der EQS und der EQS SUV - sowie die optionalen Burnmester High-End 4D- und 3D-Soundsysteme und ein Apple Music-Abonnement, werden in der Lage sein, Titel mit Spatial Audio so zu erleben, wie sie gedacht sind. Die Idee ist, dass die "Approved in a Mercedes-Benz"-Titel so klingen, wie es der Künstler geplant hat.

Das Mercedes Burnmester High-End 4D-Soundsystem umfasst 31 Lautsprecher, darunter sechs 3D-Spieler, die den Klang von oben abstrahlen, vier ohrnahe Lautsprecher in den Vordersitzen und einen 18,5-Liter-Subwoofer. Außerdem gibt es acht Soundtransducer, zwei pro Sitz, zwei Verstärker und 1750 Watt Leistung.

Wie bereits erwähnt, wird Apple Spatial Audio für alle oben genannten Mercedes-Benz Fahrzeuge mit einem Burnmester Premium-Soundsystem (3D oder 4D) verfügbar sein, die nach 2021 hergestellt werden.

Alle neuen Modelle, die ab dem 17. Oktober 2022 bestellt werden, erhalten Apple Music mit Spatial Audio ab Werk, während die Modelle, die bereits auf der Straße sind, ein Over-the-Air-Update erhalten. Der Zeitpunkt für dieses Update steht noch nicht fest, aber wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

