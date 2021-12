Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz versprach, mit dem Vision EQXX einen neuen Prototypen vorzustellen, der der effizienteste Mercedes-Benz aller Zeiten sein wird.

Und warum ist Effizienz wichtig? Denn mit dem Übergang in ein Post-Combustion-Zeitalter wird es immer wichtiger, das Beste aus Ihrer Batterieleistung herauszuholen.

Der Vision EQXX verspricht über 1000km Reichweite.

Als Highlight der CES 2022 stellt Mercedes-Benz den Vision EQXX vor. Das Online-Event findet am 3. Januar 2022 um 18 Uhr MEZ statt. Hier sind die Ortszeit weltweit:

San Francisco - 09:00 PST

New York - 12:00 EST

London - 17:00 GMT

Neu-Delhi - 22:30 Uhr IST

Tokio - 02:00 JST, 4. Januar

Sydney - 04:00 AEDT, 4. Januar

Sie können die Enthüllung des Vision EQXX verfolgen, während Mercedes-Benz einen Liststream hostet. Es wird über verschiedene Kanäle verfügbar sein, aber wir haben es unten eingebettet, damit Sie es sich ansehen können.

Der Vision EQXX wird als der effizienteste Mercedes-Benz aller Zeiten in Rechnung gestellt, verspricht 1000 km Reichweite – oder 620 Meilen – und holt 6 Meilen pro kWh aus der Batterie.

Das ist eine höhere Effizienz als bei aktuellen Elektroautos, die bis zu 5 Meilen pro kWh erreichen können – und je besser die Effizienz, desto größer die Reichweite für jede gegebene Batteriegröße. Natürlich bedeutet eine höhere Effizienz, dass Sie die Größe und das Gewicht der Batterie reduzieren können – was die Gesamtkosten senkt – obwohl dies, da Mercedes in der Luxusklasse der Autos ist, wahrscheinlich nicht das Hauptproblem ist.

Das Ziel des Vision EQXX ist es, eine Route in die Zukunft zu skizzieren, auf der Elektroautos eine Reichweite haben können, die mit den großen Dieseln konkurrieren kann, von denen viele Ihnen 600 Meilen oder mehr Reichweite bei Autobahngeschwindigkeiten bieten sind in ihrer Ausdauer am schwächsten.

Der Vision EQXX soll die führende Position von Mercedes-Benz bei Elektroautos skizzieren und Technologien demonstrieren, die die Einführung weiterer Elektromodelle der Marke beeinflussen werden.