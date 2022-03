Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit dem Mazda CX-60 SUV stellt die japanische Marke eine neue Gesichtserkennungstechnologie vor, mit der die Sitzposition des Fahrers automatisiert werden kann. Das Lenkrad und der Sitz bewegen sich sogar aus dem Weg, um das Ein- und Aussteigen noch einfacher zu machen.

Das so genannte Driver Personalisation System erkennt mit Hilfe einer eingebauten Kamera die Augen des Fahrers und kann dann automatisch Sitz, Lenkrad, Head-up-Display [HUD] und Außenspiegel so einstellen, dass sie mit der Blickrichtung des Fahrers übereinstimmen und eine optimale Fahrposition vorgeschlagen wird", so Mazda. Clever!

Das System geht auch über die Sitzposition hinaus, denn es kann bis zu sechs Fahrer erkennen und eine Vielzahl von Einstellungen über die Sitzposition hinaus vornehmen. Laut Mazda werden "mehr als 250 im Fahrzeug gespeicherte Einstellungen" geändert, was bedeutet, dass Ihre bevorzugten Klimaanlagen, Audioeinstellungen usw. ebenfalls automatisch an Ihre Vorlieben angepasst werden.

Das Driver Personalisation System ist jedoch nicht bei allen CX-60-Modellen serienmäßig, sondern nur in den Ausstattungslinien Homura oder Takumi. Ansonsten kostet es 1.400 Euro extra im Rahmen des Comfort Packs für die Einstiegsversion Exclusive-Line.

Alle CX-60-Modelle sind Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) mit einer 17,8-kWh-Batterie an Bord, die eine Reichweite von bis zu 39 Meilen bei null Emissionen ermöglicht. Für viele Pendler ist das ein akzeptabler Kompromiss zwischen reinem Elektroantrieb und der Möglichkeit, bei längeren Fahrten Kraftstoff nachzutanken.

Wie bei jedem Hybrid kann die Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor - hier 100 kW und ein 2,5-Liter-Vierzylinder - die verfügbare Leistung und Laufruhe verbessern, nicht nur die Emissionen.

Die Technik macht auch vor dem Driver Personalisation System nicht halt: Mit einer 360-Grad-Kamera stellt Mazda erstmals eine solche Technologie vor - sofern man das Convenience Pack (1.000 Euro) kauft - und bietet die Möglichkeit, auf dem 12,3-Zoll-Display in der Mitte des Fahrzeugs eine Draufsicht auf das Auto anzuzeigen, um die Wahrnehmung zu verbessern.

Der Mazda CX-60 PHEV kann ab sofort zu Preisen ab 43.950 £ in Großbritannien bestellt werden. Die Homura-Ausstattung ist ab 46.700 Pfund erhältlich, während der Takumi den Einstiegspreis auf 48.050 Pfund anhebt.

Schreiben von Mike Lowe.