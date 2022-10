Maserati GranTurismo kehrt zurück, diesmal mit einer 100% elektrischen Folgore-Variante

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Maserati hat den GranTurismo angekündigt. Damit kehrt das sportliche Coupé, das im Laufe der Jahre viele Varianten erlebt hat, zurück, jetzt aber mit der Option eines 100-prozentigen Elektroantriebs.

Folgore ist der Name, den Maserati seinen Elektrofahrzeugen gibt, und der neue GranTurismo Folgore wird neben den Versionen Modena und Trofeo angeboten, die beide von einem 3-Liter-V6-Motor angetrieben werden, wie man es erwarten kann.

Mit dem Folgore schlägt Maserati jedoch eine neue Richtung ein und schafft etwas Einzigartiges für alle, die einen elektrischen Sportwagen der Spitzenklasse suchen. Da es sich um den GranTurismo handelt, hat er nur zwei Türen, aber vier Sitze und eine lange, niedrige Karosserie, die für sportliches Fahren mit Komfort ausgelegt ist.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Das Design des GranTurismo unterscheidet sich von dem des Porsche Taycan durch eine Besonderheit: Maserati setzt nicht auf eine flache Bodenlösung.

Stattdessen ist das Batteriepaket eher wie ein T geformt und passt in die Karosserie, die es mit den Verbrennungsmodellen teilt. Das Ergebnis ist, dass die Passagiere tiefer sitzen können, der Innenraum das behagliche Gefühl behält, das man von einem Sportwagen erwartet, während die großartige Gewichtsverteilung erhalten bleibt.

Die Batterie hat eine Kapazität von 92,5 kWh und kann mit bis zu 270 kW aufgeladen werden, was eine Reichweite von 100 km in nur 5 Minuten ermöglicht. Maserati gibt eine Reichweite von etwa 280 Meilen an.

Es handelt sich um ein 800-Volt-System, das drei 300-kW-Motoren antreibt, einen an der Vorder- und zwei an der Hinterachse. Es handelt sich um von Maserati entwickelte Motoren, und da sich hinten zwei Motoren befinden, haben Sie den Vorteil des Torque Vectoring, bei dem das Drehmoment für die Hinterräder individuell gesteuert werden kann.

Es handelt sich um ein Allradantriebssystem, das eine Beschleunigung von 0-62 km/h in 2,7 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 199 km/h ermöglicht.

Maserati ist besessen vom Sound, und da der V6-Motor fehlt, verfügt der Folgore über einen maßgeschneiderten synthetischen Sound mit externen und internen Lautsprechern, die das Ambiente verstärken.

Abgesehen von der sportlichen Leistung kaufen Sie mit dem Folgore Maserati-Qualität. Das Äußere der Fahrzeuge ist ähnlich, obwohl der Folgore mit Details wie dem dunklen kupferfarbenen Logo und Schriftzug auf sich aufmerksam macht.

Der Innenraum ist sauber und modern, wobei der Folgore eine Reihe von recycelten und nachhaltigen Materialien verwendet - mit hellen oder dunklen Innenraumoptionen.

Es gibt ein 12,3-Zoll-Display in der Mitte und ein 8,8-Zoll-Komfort-Display sowie ein 12,2-Zoll-Digital-Dashboard, das sich um die Rückseite des Lenkrads wölbt. Es gibt Unterstützung für kabelloses Apple CarPlay und Android Auto sowie ein Heads-up-Display - und in der Mitte die Maserati Digitaluhr.

Diese Uhr ersetzt das müde alte analoge Modell, das einige Autos anbieten, und ist nützlicher. Sie zeigt nicht nur die Zeit an, sondern kann auch wichtige Dinge anzeigen - zum Beispiel, dass Sie an ein Ladegerät angeschlossen sind.

Die Sprachsteuerung "Hey Maserati" wird unterstützt, und ein digitaler Rückspiegel sorgt für einen ungehinderten Blick.

Über Preise und Verfügbarkeit ist noch nichts bekannt, aber es sieht nach einem spannenden Schritt nach vorn für die italienische Traditionsmarke aus.

Schreiben von Chris Hall.