Der brandneue Range Rover: Alles, was Sie wissen müssen

(Pocket-lint) - Jaguar Land Rover hat die Abdeckungen des neuen Range Rover – voraussichtlich 2022 – entfernt und die neueste Version seines Luxus-SUV enthüllt.

„Oft nachgeahmt und nie erreicht“, sagt Massimo Frascella, Design Director bei JLR, „Range Rover ist unvergleichlich“.

Das neue Modell scheint auf 50 Jahren Tradition aufzubauen und obwohl es vertraut aussieht, ist es alles neu und sitzt auf einer neuen Plattform.

Die neue Plattform heißt MLA-Flex und ist die Grundlage für den neuen Range Rover und verspricht 50 Prozent höhere Steifigkeit und 24 Prozent weniger Körpergeräusche.

Er wird mit langem Radstand (LBW) und kurzem Radstand (SWB) erhältlich sein, wobei das LWB-Modell es dem Range Rover erstmals ermöglicht, sieben Sitze anzubieten.

Äußerlich hält der Range Rover an einer vertrauten Form fest – mit dem sanft abfallenden Dach, gepaart mit der fast horizontalen Schulter und der nach oben abfallenden Schwelle, die das Glashaus in der Mitte lässt.

Das Ganze hat jetzt eine nahtlose Qualität, eine Reduzierung der äußeren Umständlichkeit für ein schlankeres Aussehen, unterstützt durch die bündigen Türgriffe. Es gibt noch Details, wie die Kiemen, aber diese fühlen sich alle besser in das Design integriert an.

Von vorne gibt es keine große Veränderung, es ähnelt weitgehend der vorherigen Range Rover-Generation mit diesem großen Gesicht, obwohl das Design in helle und dunkle Bereiche unterteilt ist - die dunklen Bereiche, in denen alle Sensoren verborgen waren.

Auch auf der Rückseite gibt es helle und dunkle Bereiche, wobei die Lichter unsichtbar in die dunklen Bereiche des Designs integriert sind. Aus der Nähe sind sie bei ausgeschaltetem Licht nicht zu sehen, aber sie leuchten im eingeschalteten Zustand brillant durch das dunkle Finish - ein toller Effekt.

Mit Blick auf das Interieur möchte Range Rover eine verantwortungsvollere Verbreitung präsentieren und Alternativen zu traditionellem Leder vorantreiben. Kvadrat ist weit verbreitet - auch beim Velar weit verbreitet - während Ultrafabrics eine Option ist, die behauptet, einen viel geringeren CO2-Fußabdruck als Leder zu haben - es fühlt sich auch großartig an.

Platz ist ein großes Merkmal und eines der bestimmenden Prinzipien des Range Rover, wobei diese LWB-Option bedeutet, dass die Rücksitze wirklich viel Beinfreiheit bieten können, eher wie die Business-Class-Kabine in einem Flugzeug - insbesondere bei den viersitzigen SV (Sonderfahrzeugen). Version, bei der die Mitte des Autos einen Tabletttisch, Bedienelemente und natürlich einen Kühlschrank und Gläser für den Champagner bietet.

Wenn Sie sich für den Siebensitzer entscheiden, profitieren diese Rücksitze davon, dass sie 41 mm höher sind als die vorderen. Der Stadion-Sitzeffekt sorgt dafür, dass sich die Rücksitzenden nicht wie in den Kofferraum geschoben fühlen, weil sie immer noch sehen - und gesehen werden können.

Sie müssen sich auch keine Sorgen machen, dass Köpfe den Rückspiegel blockieren – denn der digitale Spiegel hat eine Kamera in einer der Finnen oben am Auto, so dass Sie immer sehen können, was dahinter passiert.

Die hintere Heckklappe öffnet sich zu einem großen Kofferraum (wenn nicht mit Sitzen gefüllt), der beim Fünfsitzer rund 1061 Liter fasst. Es gibt immer noch eine geteilte Heckklappe, sodass Sie die untere Hälfte herunterklappen können, um eine Plattform wie beim ursprünglichen Range Rover zu bilden, ideal zum Sitzen, während Sie Ihre Rugby-Stiefel anziehen.

Ein optionaler Bodenteiler lässt sich anheben, um große und kleine Gegenstände im Kofferraum zu trennen, hat aber den zusätzlichen Vorteil, dass er auch leicht geneigt werden kann, um zur Rückenlehne einer Rückbank zu werden – mit Polstern und einer Abstellfläche für Ihr Champagnerglas.

Der Innenraum profitiert auch von Cabin Air Purification Pro, das die Luft filtert, PM2,5-Partikel entfernt und Bakterien und Viren aus der Luft filtern kann.

In der Mitte des Autos befindet sich jetzt ein schwebendes 13,1-Zoll-Display, das haptisches Feedback für ein positiveres Berührungserlebnis bietet und die Grundlage für das Pivi Pro-System bildet. Es integriert auch Amazon Alexa und ermöglicht die Sprachsteuerung nicht nur für die normalen Fähigkeiten von Alexa, sondern auch für viele der Systeme des Autos.

Mit integriert meinen wir, dass Sie für Alexa kein Smartphone benötigen, es läuft im Auto – Sie müssen sich nur in Ihrem Amazon-Konto anmelden und mit dem Internet verbunden sein, damit alles funktioniert.

Android Auto und Apple CarPlay , beide kabellos, werden unterstützt, da es ein kabelloses 15-W-Ladegerät für Ihr Telefon gibt und es zahlreiche Ladepunkte im gesamten Auto gibt, um Geräte mit Strom zu versorgen.

Natürlich gibt es für die Fondpassagiere optional zusätzliche 11,4-Zoll-Entertainment-Screens – mit passenden Headsets – und auch das Fahrerdisplay ist digital.

In der Kabine gibt es eine aktive Geräuschunterdrückung mit einem Meridian-Soundsystem mit 35 Lautsprechern, einschließlich Lautsprechern in den Kopfstützen.

Zum Start gibt es keine vollelektrische Version – die kommt im Jahr 2024 – aber es wird einen Plug-in-Hybrid (PHEV) geben, der 100 Kilometer Reichweite von der Batterie verspricht. Es ist eine satte 38,2-kWh-Batterie mit einem 105-kW-Motor gepaart mit einem 3,0-Liter-Ingenium-Benzinmotor.

Das bringt dir eine kombinierte Leistung von 510PS und 700Nm – bei Geschwindigkeiten von bis zu 133km/h unterstützt allein das elektrische System beim Topmodell.

Mit einer großen Batterie wird auch das Laden von 50 kW unterstützt, sodass Sie einen Großteil Ihrer Fahrt ohne Benzinmotor erledigen können.

P440e, 3,0-Liter-Sechszylinder, 620 Nm

P510e, 510PS 3,0-Liter-Sechszylinder, 700Nm, 0-62 in 5,6s

P360, 360PS 3,0-Liter-Sechszylinder, MHEV, 500Nm, 0-62 in 5,5s

P400, 400PS 3,0-Liter-Sechszylinder, MHEV, 550Nm

P530, 530 PS 4,4-Liter-V8, 750 Nm Drehmoment, 0-62 in 4,6 s

D250, 3,0-Liter-Sechszylinder mit 249 PS, MHEV, 600 Nm Drehmoment

D300, 3,0-Liter-Sechszylinder mit 300 PS, MHEV, 650 Nm Drehmoment

D350, 3,0-Liter-Sechszylinder mit 350 PS, MHEV, 700 Nm Drehmoment, 0-62 in 6,1 s

Alle Modelle verfügen über ein 8-Gang-Automatikgetriebe von ZF.

Der Range Rover behält seine Offroad-Fähigkeiten mit einem intelligenten Allradantriebssystem, das bei Bedarf Drehmoment liefert oder das Heck abkoppelt, wenn es nicht benötigt wird.

Es gibt eine Hinterradlenkung, um den Wendekreis zu schärfen, während die unabhängige adaptive Luftfederung vorhersagen kann, was auf der Straße kommt, und Ihnen die nötige Stabilität gewährleistet, egal ob Sie schnelle Kurven auf nassen Straßen oder in die Wildnis fahren. Im Terrain Response 2-System gibt es jetzt einen Wade-Modus, der alle Lüftungsschlitze schließt, bevor Sie ins Wasser gehen - mit bis zu 900 mm Waten unterstützt.

Der Range Rover wird ab Frühjahr 2022 in Großbritannien und zu einem unbedeutenden Startpreis von 94.400 £ auf den Straßen sein.

Es wird in den Ausstattungen SE, HSE und Autobiography erhältlich sein, wobei die First Edition auch im ersten Verkaufsjahr erhältlich ist.