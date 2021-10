Neuer Range Rover: So sehen Sie die Live-Enthüllung

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein neuer Range Rover wartet in den Startlöchern, eine Chance für Land Rover , sein luxuriösestes Offroad-Fahrzeug auf den neuesten Stand zu bringen.

Es gab Hänseleien und Lecks, aber was wird der neue Range Rover bieten?

So können Sie sich die Enthüllung ansehen und selbst herausfinden.

Jaguar Land Rover wird das neue Range Rover-Modell am 26. Oktober enthüllen, die Veranstaltung beginnt um 20:40 Uhr MESZ. Hier die internationalen Zeiten:

San Francisco - 12:40 PDT

New York - 15:40 EDT

London - 20:40 BST

Berlin - 21:40 MESZ

Neu-Delhi - 01:10 IST, 27. Oktober

Tokio - 04:40 JST, 27. Oktober

Sydney - 06:40, 27. Oktober

Jaguar Land Rover wird die Veranstaltung auf seinem YouTube-Kanal live streamen . Wir haben das Video oben eingebettet, damit Sie es sich gleich hier ansehen können.

Land Rover hat ein Teaser-Bild geteilt und obwohl es unscharf ist, sagt es uns bereits viel über den neuen Range Rover aus. Die Form sieht ähnlich aus wie bei früheren Range Rovern, sieht zum Beispiel immer noch groß und kastenförmig aus, mit einem fast flachen Dach und diesen großen Fenstern nach hinten, um sicherzustellen, dass jeder viel Platz hat.

Sehen Sie sich die Weltpremiere des begehrtesten #RangeRover aller Zeiten am 26.10.21 an. Besuchen Sie https://t.co/qjbJcM90eg , um sich für den Livestream anzumelden. #NewRangeRover pic.twitter.com/znFarruoLB — Land Rover (@LandRover) 20. Oktober 2021

Dank Land Rover, das auf Twitter neckt, bekommen wir einen besseren Blick auf diese Goldfarbe, die aussieht, als würde es eine Startfarbe sein – während wir einen Blick auf den neuen Kühlergrill werfen. Es verrät nicht viel, es sieht tatsächlich aus wie frühere Modelle. Die Botschaft, die wir bekommen, ist, dass es sich nicht um einen radikalen Umbruch im Styling handelt und das würden wir auch nicht erwarten.

Während das Aussehen des neuen Modells bekannt sein soll, wird es auf einer neuen Plattform – MLA – aufbauen, einer Plattform, die für die Elektrifizierung ausgelegt ist. JLR hat jedoch zuvor gesagt, dass wir vor 2024 kein reines Elektrofahrzeug von Land Rover sehen werden, daher ist es wahrscheinlich, dass konventionellere Verbrenner und Hybride die Führung übernehmen werden.

Mit dem BMW X7 an einem Ende und dem Bentley Bentayga am anderen Ende wächst die Konkurrenz am oberen Ende.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Deals finden Sie hier von Maggie Tillman · 24 Oktober 2021